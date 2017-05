STARTING TIMES: 2017 ADGA 4-M Scramble

GROUPINGS AND STARTING TIMES:

Akron District Golf Association

4-Player Scramble presented by A-C Plastering

Chippewa Golf Club, Doylestown

Saturday, May 27, 2017

Teams not yet registered may still do so by contacting Tim Davis by email or at 330-608-2096

9:00 Cutlip/Marsinek/Cutlip/Bell*

9:08 Stack/Martin/Hedrick/Tarter*

9:16 Hull/Shisler/Petit/Roberts

9:24 Baugh/Durr/Guadagni/Fried*

9:32 Clendenin/Smith/Stefanski/Anagnost

9:40 Seever/Mendoza/Spino Jr./Thomas*

9:48 Starters Time

9:56 Wade/Vellios/Oberhauser/Van Ryzin

10:04 Nixon/Kondratick/Steffan/Vonderau

10:12 Vought/Fedoronik/Nalepa/Thacker

10:20 Koinis/Taylor/Alge/Anderson

10:28 Davis/Skidmore/Downing/Fleming*

10:36 Vincelette/Vincelette/Fricker/Lowry

10:44 Starters Time

10:52 Larizza/Cornelis/Niskanen/Sargent*

11:00 Berkheimer/Griffith/TBA/TBA

11:08 Miller/Lahnan/Huntley/Laubacher*

11:16

11:24

11:32

11:40 Armour/Trier/Freeman/Kovach

11:48 Simpson/Krivanek/Koprevic/Marr

11:56 Bryson/Herchek/Merrow/TBA*

*Senior Division