STARTING HOLE ASSIGNMENTS: 2017 Senior Summit County Am Rd1

SHOTGUN STARTING HOLE ASSIGNMENTS, ROUND 1:

2017 Senior Summit County Amateur Championship

Barberton Brookside Golf Club

Friday, August 18, 2017



8:30 a.m. Shotgun Start. Players’ starting assignments listed below by alpha last name, then for the group by hole in the list below that:

ALPHA ASSIGNMENTS:

AITKEN, JIM S 18B

ALLEN, GEORGE S 4B

BANIA, DAN SSS 4B

BAUGH, TOM S 3B

BEDELL, STEVE SS 15A

BENCO, RON SS 14B

BINGMAN, GEORGE SSS 8B

BORLIN, MARK S 2B

BRADY, MIKE SS 16B

BREEN, KEVIN S 11B

BREEN, TIM S 11B

BROPHY, RAY SS 18B

BRYSON, RICK SS 10A

BURGE, GEOFFREY S 14A

CARDINALI, MICHAEL S 16B

CARPENTER, JAY S 2A

CEA, JIM SS 12A

CICCARELLO, MARK S 5A

CONGIN, GARY SS 15B

COX, JACK SS 11A

CRIDER, RANDY S 11A

CUMMINS, ROB SS 3A

CUTLIP, DAVE S 6A

CUTLIP, DEAN S 10A

DEAN, BRUCE SS 1B

DEAN, JEFF SS 14B

DEMETER, MIKE S 3B

DIFRANCISCO, TOM S 18A

DONOFRIO, JOHN SS 12A

DURBAN, RAY SS 7A

FLEMING, DOUG S 5B

FREEMAN, AL S 3B

GALEHOUSE, ROB SS 7A

GOULISH, BOB SS 14B

GRANATA, JOE SS 8A

GRIFFITH, MIKE SS 18A

GROSSO, JIM S 2A

HANZEL, DON SS 8A

HATJES, JIM SS 12A

HEAVNER, TIM S 4B

HEDRICK, JOE SSS 6A

HERAN, SCOTT S 11A

HERCHEK, JIM SS 6A

HORNER, LARRY SSS 10B

HORRIGAN, DAN S 18B

HUNTLEY, BRIAN S 3B

KARIC, ZORAN S 16A

KERNS, LARRY S 11A

KIES, RICK S 4B

KONVOLINKA, DAN SSS 8A

KRIAK, DAVE SSS 8B

KRUPA, KEN SS 16A

LABAJ, DON SS 14B

LAGROTTERIA, PAUL S 1A

LAHNAN, LARRY SS 1B

LARIZZA, KEVIN S 4A

LAUBACHER, TOM S 12B

LAUBSCHER, ROCKY S 3A

LAWLER, DENNIS S 14A

LINDQUIST, FRED S 16B

LIVAK, FRANK S 16B

LUCKENBAUGH, TROY S 12B

LUKEN, JEFF SS 15A

MCCARIHAN, DOUG SS 1B

MENDOZA, RAUL S 11B

MERROW, RICK SS 4A

MILLER, FRED SS 5A

MINEAR, CHRIS S 6A

MINTZ, MICHAEL SS 11A

MIRELLI, JEFF S 18A

MISHEFF, DON SS 10B

NAJDA, RAYMOND SS 15B

NEMETH, JOE S 5A

NISKANEN, JIM SS 5B

PECK, DAVE S 15A

PETERSON, KURT S 10A

PETIT, CHAD S 14A

PICO, JACK S 1A

PROKOP, RAY SS 14A

RECHT, JOEL SS 2A

REED, JAMES S 12B

RICHARDS, BILL SS 15B

RICHETTO, MIKE SSS 8A

ROCKICH, DOUG S 2B

ROSITANI, RON S 7A

SAARI, SCOTT S 1A

SCHUSTRICH, ROB S 10A

SEEVER, TOM S 1A

SKEEN, RANDY S 3A

SKIDMORE, TOM S 5B

SKIRPSTAS, RON SS 1B

SPINO, BOBBY S 4A

STACK, TOM SS 2B

STEELE, RANDY SS 15A

SWARTZ, RUSS S 18A

SZWAST, TERRY SSS 10B

TARTER SR, JIM SSS 8B

TAYLER, GREG SS 16A

TERJESEN, BARRY SSS 10B

THOMAS, MARK S 5B

TISCHLER, STEPHEN S 7A

TRENTA, LARRY S 15B

TRENTA, PAUL SS 12B

TRIER, DAVID S 5A

TROUTMAN, KEN S 2B

VANNOSTRAN, DOUG SS 4A

WHEELER, PAT S 3A

WILSON, GREG SS 18B

WILSON, STEVE SS 2A

WOZNICKI, PAUL S 16A

YAIEIT, MIKE SS 8B

YANKO, ROB SS 12A

ZIGA, PAT SS 18A

ASSIGNMENTS BY HOLE:

