RESULTS: 2017 Warrior Jaguar Invitational Boys High School Golf

INDIVIDUAL RESULTS: 1 Will Hoyer Bexley 68 2 Trevor Binau Bexley 70 3 Ali Khan Columbus Academy 71 4 Charlie Toman Notre Dame-Cathedral Latin 72 T5 Trent Tipton Bishop Hartley 73 T5 Brandon Wehrle Van Buren 73 T7 Sam Vogel Columbus Academy 74 T7 Arya Achar Notre Dame-Cathedral Latin 74 T9 Conner Stevens Brookfield 75 T9 Connor Ohlrich Van Buren 75 11 Dany Milo Notre Dame-Cathedral Latin 76 T12 Griffin Mitchell Columbus Academy 77 T12 Hunter Foltz Van Buren 77 T12 Jake Hoheisel Worthington Christian 77 T15 Cole Walter Columbus Academy 78 T15 Kahmar Byers Columbus Academy 78 T15 Liam Ottaway Garaway 78 T18 Zander Kauffman Bexley 79 T18 Aditya Achar Notre Dame-Cathedral Latin 79 T18 Aidan Schumer Wellington 79 T18 Garrett Thesing Wellington 79 T22 Zehnder Gibson Garaway 80 T22 Jack Doody Wellington 80 24 Brevin Weaver Garaway 81 T25 Ben Folty Garaway 82 T25 Nate Smoot Brookfield 82 T25 Jack Gardner Cincinnati Country Day 82 T25 Noah Frederick Van Buren 82 T29 Jay Magyau Garaway 83 T29 Max Mosbacher Summit Country Day 83 T31 Jake Flynn Notre Dame-Cathedral Latin 84 T31 Justin Atkinson Brookfield 84 T31 Cole Brooks Worthington Christian 84 T34 Andrew Inthavongsone Bishop Hartley 85 T34 Sam Gosiger Summit Country Day 85 T34 Carsten Judge Wellington 85 T34 Will Evans Worthington Christian 85 T34 Noah Elliott Worthington Christian 85 T39 John Pettengill Cincinnati Country Day 86 T39 Quentin Weddell Van Buren 86 T39 Ethan Miller Garaway 86 T39 Jay Briggs Wellington 86 T43 Aaron Meyer Bexley 87 T43 Joey Hodson Cincinnati Country Day 87 T43 Sam Pettengill Cincinnati Country Day 87 T43 Shane Funk Fisher Catholic 87 T43 Micah Hallman Garaway 87 48 Jake Berger Summit Country Day 88 T49 Jake Simpson Summit Country Day 89 T49 Rendall Weaver Garaway 89 T49 Blake Lawson Worthington Christian 89 T52 Micah Rubenstein Bexley 90 T52 Garrett Tipton Bishop Hartley 90 T52 Nick McCleary Summit Country Day 90 T52 Thomas Mactaggart Cincinnati Country Day 90 56 Joey Hollis Garaway 92 57 Tucker Morris Garaway 94 58 Jack Shisler Bishop Hartley 98 59 Jake Shingledecker Brookfield 99 60 Jacob Holbrook Fisher Catholic 100 61 Jonathan Hiner Brookfield 102 62 Matt Sylvester Fisher Catholic 105 T63 Thomas Mayhan Bishop Hartley 109 T63 Aidan Kilbarger Fisher Catholic 109 65 Josh Burke Fisher Catholic 124

FINAL RESULTS: Boys High School Golf 2017 Warrior Jaguar Invitational Northstar Golf Course, Sunbury, OH Monday, August 14, 2017

