FINAL RESULTS: Boys High School Golf
2017 Trinity Golf Classic
Ironwood Golf Course, Hinckley
Friday, August 11, 2017

TEAM RESULTS: with Individual Scores

ARCHBISHOP HOBAN 302
DYLAN ERKS 74
TOMMY WITSCHEY 72
AARON APTICAR 74
VINCENT GROSSO 82
MATT RUSSO 88
ASHTON MANBY 86

HAWKEN 304
SCOTT HILL 74
JACK BONNER 83
VIKASH MODI 97
JACK GOLE 74
DREW COVITT 73
THOMAS WONG 85

TWINSBURG 310
BLAZE TANNER 77
JAKE WALTERS 78
PARKER SAYAVICH 77
DEAN HOYLE 78
JACK WEBB 85
ERIC BERNHARD 94

LAKE CATHOLIC 315
NOLAN ADAMS 77
NATE GODIC 74
MICHAEL OLSON 84
COLE HORVATH 80
RYAN BEUSS 85
JUSTIN BACA 104

PADUA FRANCISCAN 334
HENRY NEWMAN 81
CHARLIE BEATTY 84
GAVIN DAVISON 86
MATT MOG 83
SAM FENDER 94
CAMERON TKACHIK 94

HIGHLAND 339
CARSON WIREBAUGH 80
JACK HOYNES 79
JAMES GROH 107
JOE ALCINI 87
AJ COOPER 93
BLAKE ZURO 96

INDEPENDENCE 340
ANDREW TERIBERY 85
CARSON BIANCO 80
RYAN ZYGMUNT 84
SAM SPACAGNA 92
TYLER SAGI 91
JON RYDZINSKI 107

BEACHWOOD 357
DREW SCHNEE 73
NATE BURKE 81
SPENCER HENDLIN 98
PAT McCOURT 105
ANDREW BELLELI 114

WICKLIFFE 358
TY STRAM 88
BILLY THOMAS 84
ANDREW MICHALSKI 87

NICK COLBERT 99
MARIO CEFARATTI 117

BERKSHIRE 384
FORREST KUCHLING 79
COLE CRCA 98
TIM PILLOT 111
LENNY BARCIKOSKI 100
CADEN NEUMORE 107

FIRESTONE 396
REID SCHUCHTER 95
NATHAN RYAN 91
JAMES GARCHAR 99
RUSSELL SMITH 122
AARON LUX 111
GRIFFIN DANIELS 131

LAKE RIDGE/TRINITY 400
DAVIN AMY 89
JOE ROLANDO 92
ANTHONY BASMAGY 100
NOELLE SADAR 119

BENEDICTINE 401
DESMOND FISCHER 91
LUKE STERGAR 82
STEPHEN ZACHLIN 115
DESMOND NORRIS 113
PATRICK HURST 137
CHRIS MONER 146

LAKEWOOD 415
LIAM DENT 82
ABE DALISKY 101
COURTNEY RIBAR 128
SEAN McHUGH 134
CHARLES HERICKS 104

 
INDIVIDUAL RESULTS: Top Scores
TOMMY WITSCHEY ARCHBISHOP HOBAN 72
DREW COVITT HAWKEN 73
DREW SCHNEE BEACHWOOD 73
AARON APTICAR ARCHBISHOP HOBAN 74
DYLAN ERKS ARCHBISHOP HOBAN 74
NATE GODIC LAKE CATHOLIC 74
JACK GOLE HAWKEN 74
SCOTT HILL HAWKEN 74

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