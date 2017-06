FINAL RESULTS: 2017 NOPGA Stroke Play Series #3

Final Results: Northern Ohio PGA

Club Car / Pepsi Stroke Play Series #3

Chagrin Valley Country Club, Chagrin Falls | Par:71

Monday, June 5, 2017

1. Jon Mills, Kent State University GC, $1,200.00, *36-33-69 -2

2. Jon Jones, Youngstown, $850.00, *35-35-70 -1

2. Jim Karr, Weymouth Club, $850.00, *35-35-70 -1

4. David Morgan, Eagle Creek GC, $575.00, *36-35-71 E

4. Dustin Lieber, Eagle Creek GC, $575.00, *36-35-71 E

4. Jaysen Hansen, Beechmont, $575.00, *35-36-71 E

4. Steve Mulcahy, Shawnee CC, $575.00, *35-36-71 E

4. Rob Moss, Pepper Pike Club, The, $575.00, *35-36-71 E

4. Nicholas Latimer-Zabor, Pepper Pike Club, The, $575.00, *38-33-71 E

10. Benjamin Cook, Beechmont, $400.00, *35-37-72 +1

11. Adam Lewicki, Portage, $221.43, *38-35-73 +2

11. Steven Weir, Cleveland State Universit, $221.43, *34-39-73 +2

11. Trevor Thomas, Northern Ohio PGA, $221.43, *37-36-73 +2

11. Casey Schrader, Pepper Pike Club, The, $221.43, *35-38-73 +2

11. Glenn Cunningham, Silver Lake, $221.43, *37-36-73 +2

11. Joe Meglen, GolfTEC-Stonebrook, $221.43, *35-38-73 +2

11. Chris Walsh, GolfTEC-Stonebrook, $221.43, *35-38-73 +2

18. Nick Gustin, Erie Shores GC, $50.00, *38-36-74 +3

18. Rachel Levi, Chagrin Valley, $50.00, *35-39-74 +3

18. Gary Robison, Brookside, $50.00, *35-39-74 +3

Out of the Money:

T21 David Champagne Firestone CC 75

T21 Mitchell Camp Club Walden 75

T21 Mark Evans Mayfield Sand Ridge Club 75

T21 Jamie Broce University of Toledo 75

T21 William McKinley Canterbury 75

T26 Gary Trivisonno PGA Of America Life Member 76

T26 Cory Kumpf Brookside 76

T26 Jake Houston Beechmont 76

T26 Drew Pierson Shaker Heights 76

T26 Craig Goldsberry Bent Tree GC 76

T26 Mary Suitca Alliance 76

T26 Mark Sierak Barrington 76

T33 Thomas Lydic Tippecanoe 77

T33 Daniel Terry Northern Ohio PGA 77

T35 Shawn Tompkins Chagrin Valley 79

T35 Matthew Creech Mayfield Sand Ridge Club 79

T35 Anthony Zummo Berkshire Hills 79

T35 Garrett Korte The Country Club 79

T35 Joseph Leenheer Northern Ohio PGA 79

T40 Trent Maxwell Windmill Golf Center​ 80

T40 Mark Bixler Kirtland 80

T42 John Powers Cleveland State Universit 81

T42 Nicholas Zabriski The Country Club 81

T42 Scott Galayde Windmill Golf Center​ 81

T42 Jordan Paolini Fairlawn 81

46 Daniel Stupka Chagrin Valley 83



Senior Division

1. Jon Jones, Youngstown, $775.00, *35-35-70 -1

1. Jim Karr, Weymouth Club, $775.00, *35-35-70 -1

3. Tom Waitrovich, Lakewood, $550.00, *35-36-71 E

4. Tom Atchison, Salem GC, $325.00, *36-36-72 +1

4. Eric Morgan, Plum Brook CC, $325.00, *34-38-72 +1

6. Jim Logue, Brookside, $87.50, *37-36-73 +2

6. Tony Adcock, Lakeview GC, $87.50, *37-36-73 +2

Out of the Money:

T8 Michael Heisterkamp Chagrin Valley 74

T8 Gary Robison Brookside 74

10 Mitchell Camp Club Walden 75

T11 Gary Trivisonno PGA Of America Life Membe 76

T11 Craig Goldsberry Bent Tree GC 76

T11 Andy Santor Mill Creek GC 76

14 Scott Pollack Callaway Golf Company 77

15 Charlie Wood Mayfield Sand Ridge Club 80

16 Mark Smith Highland Meadows GC 81