RESULTS: 2017 NOPGA Pro – 3Am

David is Tournament Director for the Northern Ohio PGA.

About the author

Out of the Money: T10 Mark Sierak Bob Lipson Brian Zeid Ted Lehmann 65-64–129 -15 T10 Eric Morgan Harry Perdue Scott Terry Craig Hartman 64-65–129 -15 T12 Cody Martin Zach Koinis Todd Palmer Kevin Taylor 63-67–130 -14 T12 Gregg Matthus Kurt Peterson Barry Oswald Jeff Thrams 64-66–130 -14 T12 Joel Piekarski Geoff Nicely Mike Black Larry Marks 64-66–130 -14 T15 Jordan Schroeder Ken Vaupel Ty Vaupel Bob Glaser 62-69–131 -13 T15 Scott Pollack Cliff Clayton Kevin Leymaster Jack Turner 61-70–131 -13 T15 Shawn Tompkins Scott Kuhn Ed Kuhn Kevin Kuhn 61-70–131 -13 T18 Jimmy Hanlin Mike Carreras Adam Carreras Furman Olivera 66-66–132 -12 T18 James Wise Dennis Ginther Ronald Rohme Lou Higgins 65-67–132 -12 T18 Joe Vojtko Jon Sanders Dave Trier Gary Davis 66-66–132 -12 T21 Mitchell Camp David Vidmar Jim Rudolph Pete Rodenhauser 68-65–133 -11 T21 Steven Weir John Gasior John Parsons Joe Schisano 66-67–133 -11 23 Michael Maxwell Allen Thigpen Kyle Barkhurst Jeff Kiel 64-70–134 -10 T24 Steve Siko Mike Sloe Mitch Opalich Jeff Burch 68-67–135 -9 T24 David Kinnell Andre Wolanin David Shippoli John Jasin 66-69–135 -9 T26 Kevin Maust Rob Walgate Chris Zanotti Dave Zanotti 70-68–138 -6 T26 Terry Shell Jeff Wagner Russ Peters Bob Bertolotti 67-71–138 -6 28 Ned Weaver Pete Axelrod Bill Lohn Libert Pinto 70-69–139 -5 29 Bryan Mineard Gary Heath Dale Saliga Walt Kancyan 72-72–144 E

Format: 2 Better Balls of 4

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA Oakley Pro-3 Am Firestone Country Club North Course, Akron Thursday, July 6, 2017

Stories by Association | Event Stories by Association | Event Select Category Akron District Golf Assn Chippewa Scratch League City and County Ams Cleveland Metroparks Golf Fox Den Big Skins Game Golf Life NEOH Greater Cleveland Skins Game Historical Records Independent Tournaments NEOH College Golf NEOH High School Golf NEOH Junior Golf NEOH Stroke Play Series NEOHgolf News Northern Ohio Golf Association Northern Ohio PGA Ohio Golf Association Ohio Public Golf Association Photo / Video Galleries Professional Tours USGA X-OUT Tours & Associations Championship Golf Association Golf Channel Amateur Tour Lake Erie Golf Tour Stark County Amateur Golf Assn The Medalist Tour Twin Lakes / Paradise Lake 2M Scrambles