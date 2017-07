RESULTS: 2017 NOPGA Pro – 3 Junior

1 Brian Tolnar Kyle Koziel Bobby Jonda Bryan Kordupel 61-57–118 -22 $600.00 2 Joe Vojtko Jack Vojtko Topher Reed Mason Witt 59-61–120 -20 $500.00 T3 Bill Reilly Zak Supelak Ronni Shin Maurice Jacobs 61-60–121 -19 $400.00 T3 Nick Paez Averi Hanna Alicia Porvasnik Ellen Oleary 59-62–121 -19 $400.00 5 Carl Rehm Secilia Ho Andrew Wyss Jack Jones 63-63–126 -14 $300.00 T6 Dominic Antenucci Mason Juersivich Brent Dillon Adam Filo 65-62–127 -13 $100.00 T6 Joshua Diemer Thomas Wong Ella Wong Alexandria Patrone 68-59–127 -13 $100.00 8 Tom Waitrovich Andrew Martin Jack Moell Jake Maloof 68-60–128 -12 9 Mark Sierak Danny Abbass Jude Abbass Mason Wolkov 66-63–129 -11 10 Noah Horstman Drew Covitt Jami Morris Spencer Krantz 67-63–130 -10 T11 Trevor Thomas Zach Thomas Nick Holman Will Templin 66-65–131 -9 T11 Michael Rankin Jack Dials Trevor Dials Nick Offenburger 69-62–131 -9 T11 Doug Lemons Hannah Lemons Gunnar McCollins Avery Wright 62-69–131 -9 T11 Andy Santor Nick Braydich Rebell Strollo Alex Rapp 66-65–131 -9 T15 Justin Long Coreena Wise Griffen Wise Laszlo May 68-64–132 -8 T15 Nathan Miklos Jake Dixon Nick Willis Cody Cogdill 63-69–132 -8 T15 Stacie Butler Keegan Butler Zach Jacobson Dean Austalosh 65-67–132 -8 T18 Drew Pierson Robert Kimmel Cameron Grant Drew English 70-63–133 -7 T18 Matt Hill Taylor Wittmer Brock Kehres Nick Stehle 70-63–133 -7 20 Gregory Smith Brock Smith Trevin Smith Charlie Danuloff 64-70–134 -6 21 Jon Jones Ken Keller Hadley Spielvogel Jenna Jacobson 73-66–139 -1 22 Jacob Kruegel Ryan Covitt Zach Greenberg Ben Cowan 69-75–144 +4

David is Tournament Director for the Northern Ohio PGA.

