RESULTS: 2017 NOPGA Kenny Novak Memorial

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Kenny Novak Memorial Championship

Club Walden, Aurora, OH

Wednesday-Thursday, July 26-27, 2017

Boys 16-19

1. Brandon Bodis, Avon Lake, OH, *77-74-151 +7

2. David Laib, Wadsworth, OH, *81-73-154 +10

2. Brent Dillon’, Wooster, OH, *76-78-154 +10

4. Dylan Erks, Clinton, OH, *77-78-155 +11

4. Braden Smith’, Sterling, OH, *77-78-155 +11

4. Evan Gray, Brunswick, OH, *75-80-155 +11

4. Colin McClowry, Medina, OH, *76-79-155 +11

8. Preston Levandowski, Brunswick, OH, *83-75-158 +14

8. Miles DeMuesy, Clinton, OH, *80-78-158 +14

10. Drake Tobias’, Macedonia, OH, *83-77-160 +16

10. James Graham’, Warren, OH, *81-79-160 +16

12. Adam’ Filo, Norton, OH, *79-83-162 +18

12. Alexander Moran’, Wadsworth, OH, *79-83-162 +18

14. Derek Miller, Garrettsville, OH, *85-78-163 +19

14. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *83-80-163 +19

14. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *80-83-163 +19

14. Joey’ Vitali, Warren, OH, *80-83-163 +19

18. Dean’ Austalosh, Campbell, OH, *83-81-164 +20

18. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *79-85-164 +20

20. Brevin Weaver, Sugarcreek, OH, *83-82-165 +21

21. Brock Hawkins, Canton, OH, *83-84-167 +23

22. Bryan Kordupel, Boardman, OH, *86-84-170 +26

23. Roni Shin, Rocky River, OH, *85-87-172 +28

23. Dylan Ledford, Apple Creek, OH, *80-92-172 +28

25. Jacob McConnell, Wooster, OH, *94-81-175 +31

26. Alex Tambellini, East Liverpool OH, *89-88-177 +33

27. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *89-90-179 +35

Girls 16-19

1. Jenna Vivo, Youngstown, OH, *82-75-157 +13

2. Ivana Shah, Fairlawn, OH, *77-83-160 +16

3. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *80-81-161 +17

4. Emily’ Koehler, Vienna, OH, *85-81-166 +22

5. Katie McCarthy, Westlake, OH, *86-82-168 +24

6. Averi Hanna, seville, ohio, *88-83-171 +27

7. Alyssa Drehs, Seville, OH, *88-84-172 +28

8. Grace’ Gao, Solon, OH, *85-89-174 +30

9. Allison St. Clair, West Salem, OH, *89-86-175 +31

10. Jenna Jacobson’, Poland, OH, *86-92-178 +34

10. Emma’ Davies, Avon Lake, OH, *87-91-178 +34

12. Lyndsay Blum’, Independence, OH, *91-89-180 +36

13. Hadley Spielvogel, Boardman, OH, *94-89-183 +39

14. Autumn Simpson, Stow, Ohio, *93-92-185 +41

15. Meaghan Grant’, Hudson, OH, *97-90-187 +43

16. Annika Neumann, Valley City, OH, *96-92-188 +44

16. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *94-94-188 +44

18. Maura Knox, Stow, OH, *102-98-200 +56

Boys 13-15

1. Andrew’ Wyss, Canton, OH, *0-74-74 +2

2. Andrew Kaye, Avon Lake, OH, *0-77-77 +5

2. Daniel Page, Munroe Falls, OH, *0-77-77 +5

4. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *0-78-78 +6

4. Aaron Apticar’, Uniontown, OH, *0-78-78 +6

6. Darin Hudak’, Tallmadge, OH, *0-79-79 +7

7. Jamison Ellis, Uniontown, OH, *0-80-80 +8

8. Zehnder Gibson, Sugarcreek, OH, *0-81-81 +9

8. Joseph Evans, Hartville, OH, *0-81-81 +9

8. Alex’ Anderson, Hartville, OH, *0-81-81 +9

8. Mason Frazier’, Wooster, OH, *0-81-81 +9

8. Mark Dilling’, Canton, OH, *0-81-81 +9

13. Thomas’ Wong, Pepper Pike, OH, *0-83-83 +11

13. Jaydon Thammachack’, Akron, OH, *0-83-83 +11

15. Jacob Blumer’, Canton, OH, *0-85-85 +13

15. Colton Levey, Twinsburg, OH, *0-85-85 +13

17. Cooper Hrabak, Medina, OH, *0-88-88 +16

18. Andrew Martin, Westlake, OH, *0-89-89 +17

19. Kyle Campbell, Massillon, OH, *0-91-91 +19

19. Matt Romansky, Westlake, OH, *0-91-91 +19

21. Wyatt Chapman’, Mentor, OH, *0-94-94 +22

21. John Varley, Medina, OH, *0-94-94 +22

21. Luke Radis, Aurora, OH, *0-94-94 +22

Girls 13-15

1. Kira’ Moore, Mansfield, OH, *0-75-75 +3

2. Amanda’ Ruminski, Shelby, OH, *0-77-77 +5

3. Madison Ardelean’, North Canton, Ohio, *0-79-79 +7

3. Iris Shin’, Rocky River, OH, *0-79-79 +7

5. Alea Griffith’, Barberton, OH, *0-83-83 +11

6. Grace May’, North Canton, OH, *0-85-85 +13

7. Julia Hofacker, Akron, OH, *0-88-88 +16

8. Anastasia Nikolaidis, Canton, OH, *0-89-89 +17

9. Lauren Petro’, Canton, OH, *0-106-106 +34

10. Alexandria Patrone, Poland, OH, *0-107-107 +35

Boys 12 & Under

1. Bradley Chill, Columbia Station, OH, *0-69-69 -3

2. Jack Vojtko’, Stow, OH, *0-73-73 +1

3. Nicholas’ Piesen, Strongsville, OH, *0-75-75 +3

4. Jacob’ Ryan, Akron, OH, *0-79-79 +7

5. Connor Malicki’, Avon, OH, *0-81-81 +9

6. Cameron Bartek’, Akron, OH, *0-119-119 +47

Girls 12 & Under

1. Cara Heisterkamp’, Westlake, OH, *0-83-83 +11

2. Ella’ Wong, Pepper Pike, OH, *0-85-85 +13

3. Natalie Kostalnick’, Strongsville, OH, *0-95-95 +23

Pups Tour (9 Holes)

Boys 11-12

1. Parker Barrett’, Aurora, OH, *45 +9

2. Fletcher’ Clark, Canton, OH, *46 +10

3. Rocco Turner’, Poland, OH, *47 +11

4. Ethan Pulido’, Hudson, OH, *49 +13

Girls 13-15

1. Sophia Rosa’, Canton, OH, *48 +12

2. Ellie Ryan’, Stow, OH, *58 +22

3. Olivia Traci’, Aurora, OH, *59 +23

4. Campbell Young’, North Canton, OH, *60 +24