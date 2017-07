RESULTS: 2017 NOPGA Junior Golf Tour – Pine Hills

FINAL RESULTS:

NOPGA Junior Tour

Pine Hills Golf Club, Hinckley, Ohio

Monday, July 10th, 2017

Boys 16-19 (Weather Shortened to 9 holes)

1. Braden Smith’, Sterling, OH, *35 -1

2. David Laib, Wadsworth, OH, *36 E

2. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *36 E

4. Paul Harris, Ravenna, OH, *37 +1

4. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *37 +1

4. Ben Koshmider, Dundee, OH, *37 +1

4. Roni Shin, Rocky River, OH, *37 +1

4. Cade Kreps’, Youngstown, OH, *37 +1

9. Evan Norris, Canton, OH, *38 +2

9. Eric Summers, Dalton, OH, *38 +2

9. Michael Neidenthal, Strasburg, *38 +2

9. Adam’ Filo, Norton, OH, *38 +2

13. Colin McClowry, Medina, OH, *39 +3

13. Mason Juersivich, Doylestown Ohio, *39 +3

13. Evan Gardell, Canton, OH, *39 +3

13. Kyle Smith, Kent, OH, *39 +3

13. Logan Bratsch, Olmsted Falls, OH, *39 +3

13. Wesley Neal, Westlake, OH, *39 +3

13. Bobby Jonda, Boardman, OH, *39 +3

13. Joey Vitali, Warren, OH, *39 +3

13. Mitchel Neidenthal, Strasburg, *39 +3

13. Evan Gray, Brunswick, OH, *39 +3

23. Daniel Distelhorst, Akron, OH, *40 +4

23. Cooper Phelps, Wadsworth, OH, *40 +4

23. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *40 +4

23. Kyle Buzaki, Stow, OH, *40 +4

23. Michael Avalon, Aurora, OH, *40 +4

23. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *40 +4

23. Jacob McConnell, Wooster, OH, *40 +4

23. Austin King, North Lawrence, Ohio, *40 +4

23. Tremper Coblentz, Millersburg, OH, *40 +4

32. Matt Miller, Smithville, OH, *41 +5

32. Ian Dorman, Medina, OH, *41 +5

32. Joshua Woodward, Canal Fulton, OH, *41 +5

32. Caden Pittman, Medina, OH, *41 +5

32. Matthew Russo, Medina, OH, *41 +5

32. Nathaniel Smoot, Brookfield, OH, *41 +5

38. Brandon Netzel, North Ridgeville, OH, *42 +6

38. Jacob Walters, Twinsburg, OH, *42 +6

38. Tyler Ankrom, Akron, OH, *42 +6

38. Matthew Flinchbaugh, Twinsburg, OH, *42 +6

42. Jacob Petrella, Brunswick, OH, *43 +7

42. Jared Budner, Macedonia, *43 +7

42. Adam Hackett, Rocky River, OH, *43 +7

42. Griffen Wise, Kent, OH, *43 +7

46. Matthew Krivanek, Hinckley, OH, *44 +8

46. Brian Schultz, Akron, OH, *44 +8

46. Ty Johnson, Medina. Ohio, *44 +8

49. Matthew Maselli, Aurora, OH, *45 +9

49. Timothy Wagner, Akron, OH, *45 +9

Girls 16-19 (Weather Shortened to 9 holes)

1. Amanda Baker’, Brooklyn, OH, *37 +1

2. Sierra Townsend, Alliance, OH, *38 +2

3. Emma Jeffries, Wooster, OH, *40 +4

3. Tiffany So, Hinckley, Ohio, *40 +4

5. Katie McCarthy, Westlake, OH, *41 +5

5. Hayley Lyons, Strongsville, OH, *41 +5

7. Emma Davies, Avon Lake, OH, *42 +6

8. Annika Neumann, Valley City, OH, *43 +7

8. Lyndsay Blum’, Independence, OH, *43 +7

10. Armani Shepherd, Copley, *44 +8

11. Autumn Simpson, Stow, Ohio, *45 +9

11. Christina Geiger, Hudson, OH, *45 +9