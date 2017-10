RESULTS: 2017 Division I Sectional Boys High School Golf – Sweetbriar

FINAL RESULTS: Boys High School Golf

2017 Sectional Tournament: NEOH Division I Boys

Sweetbriar Golf Club, Avon, Ohio

Monday, October 2, 2017

*Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.

1st St. Ignatius * 306

1. Michael McCaffrey 12 33 41 74

2. Andrew Kaye 10 36 43 79

3. Jake Moraca 11 36 42 78

4. Connor Warns 10 42 40 82

5. Ross Williamson 10 37 38 75

Coach: Brian Becker

2nd Rocky River * 310

1. Roni Shin 12 38 37 75

2. Ben Brej 12 34 36 70

3. Matt Willse 12 41 44 85

4. Ryan Dunning 12 43 40 83

5. Will Bennett 9 40 42 82

Coach: David Hendrickson

3rd Avon Lake * 318

1. Brandon Bodis 12 35 39 74

2. Michael Petrus 12 45 40 85

3. Jacob Schrift 12 38 38 76

4. Tyler Madden 10 41 42 83

5. Casey Allemeier 12 48 50 98

Coach: Dan Wilson

4th Olmsted Falls * 322

1. Logan Bratsch 12 38 40 78

2. Sully Kilbane 12 39 38 77

3. Mally Kilbane 9 43 43 86

4. Joe Bertrand 12 44 46 90

5. Ryan Higginbotham 11 39 42 81

Coach: John Holzworth

5th St. Edward 331

1. Ben Gleichauf 12 36 39 75

2. Liam Chambers 11 40 45 85

3. Max Nepomuceno 10 42 43 85

4. Colin Myslenski 9 42 46 88

5. Danny Donovan 10 47 39 86

Coach: David Swan

6th Steele 332

1. Adam Cook 12 41 38 79

2. Ryan Glowacki 12 43 43 86

3. Nick Hamilton 12 41 40 81

4. Jacob Fitzpatrick 10 44 42 86

5. Kyle Dull 12 47 42 89

Coach: Aaron Millet

7th No. Ridgeville 344

1. Scoti Millgard 12 41 42 83

2. Alec Matej 11 42 40 82

3. Andrew Bogner 11 47 43 90

4. Ethan Hermensky 11 47 60 107

5. Joe Conroy 11 45 44 89

Coach: Michael Belpulsi

8th Strongsville 350

1. Michael Lee 9 40 40 80

2. Matt Nimsuwan 11 45 43 88

3. Cameron Moteleski 10 45 47 92

4. Jake Jeske 11 45 45 90

5. Corey Malloy 10 50 45 95

Coach: Steve King

9th Westlake 353

1. Matt Romansky 10 45 43 88

2. Tommy Lazevnick 12 46 45 91

3. Ryan Malloy 10 43 44 87

4. RJ Zanotti 10 44 49 93

5. Owen Dunphy 11 44 43 87

Coach: Michael Berlekamp

10th Bay 358

1. Connor Flynn 12 47 41 88

2. Luke Fortunato 11 42 51 93

3. Eddie Papp 10 47 47 94

4. Josh Perrine 10 50 55 105

5. Grant Cooper 10 43 40 83

Coach: Rick Manderine

11th No. Olmsted 380

1. Matt Olah 11 44 43 87

2. Cameron Kinter 12 45 47 92

3. Travis Vitaz 11 52 48 100

4. Sean Whalen 10 51 50 101

5. Ethan Kramer 10 56 56 112

Coach: Tim Murphy

12th Midview 401

1. Logan Denger 12 DNF 0 DNF

2. Andy Lewis 11 44 45 89

3. Jeff Mullins 12 49 41 90

4. Ryan Staron 11 55 55 110

5. Carson Rattray 9 56 56 112

Coach: Randy Camp

13th Avon 417

1. Ben Golik 12 51 53 104

2. Nick Robbins 11 45 49 94

3. Cade Grant 11 57 58 115

4. Oliver Hewitt 10 56 60 116

5. Adam Haemmerle 10 52 52 104

Coach: Jeffrey Stevens

14th Elyria 428

1. Colin Weekley 11 47 45 92

2. Luke Coward 10 63 62 125

3. Eric Sito 10 52 50 102

4. Ryan Streator 10 59 60 119

5. Eric Rishel 10 62 53 115

Coach: Jim Kistler

15th Lakewood 434

1. Liam Dent 12 45 49 94

2. Abe Dalisky 12 57 60 117

3. Charles Hericks 10 50 55 105

4. Tristan Rumsey 10 56 62 118

5. Terence Checkett 10 53 69 122

Coach: Mike Dow

16th Berea-Midpark 0

1. Ryan Cunningham 11 DNF 0 DNF

2. Jarod Kenney 11 72 67 139

3. 0 0 0

4. 0 0 0

5. 0 0 0

Coach: David Moskal



INDIVIDUAL RESULTS:

Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score

1 Ben Brej Rocky River 12 34 36 70

2 Michael McCaffrey St. Ignatius 12 33 41 74

2 Brandon Bodis Avon Lake 12 35 39 74

4 Ben Gleichauf * St. Edward 12 36 39 75

4 Ross Williamson St. Ignatius 10 37 38 75

4 Roni Shin Rocky River 12 38 37 75

7 Jacob Schrift Avon Lake 12 38 38 76

8 Sully Kilbane Olmsted Falls 12 39 38 77

9 Logan Bratsch Olmsted Falls 12 38 40 78

9 Jake Moraca St. Ignatius 11 36 42 78

11 Adam Cook * Steele 12 41 38 79

11 Andrew Kaye St. Ignatius 10 36 43 79

13 Michael Lee * Strongsville 9 40 40 80

14 Ryan Higginbotham Olmsted Falls 11 39 42 81

14 Nick Hamilton * Steele 12 41 40 81

16 Connor Warns St. Ignatius 10 42 40 82

16 Will Bennett Rocky River 9 40 42 82

16 Alec Matej No. Ridgeville 11 42 40 82

19 Scoti Millgard No. Ridgeville 12 41 42 83

19 Ryan Dunning Rocky River 12 43 40 83

19 Grant Cooper Bay 10 43 40 83

19 Tyler Madden Avon Lake 10 41 42 83

23 Matt Willse Rocky River 12 41 44 85

Michael Petrus Avon Lake 12 45 40 85

Max Nepomuceno St. Edward 10 42 43 85

Liam Chambers St. Edward 11 40 45 85

27 Mally Kilbane Olmsted Falls 9 43 43 86

Danny Donovan St. Edward 10 47 39 86

Jacob Fitzpatrick Steele 10 44 42 86

Ryan Glowacki Steele 12 43 43 86

31 Ryan Malloy Westlake 10 43 44 87

Owen Dunphy Westlake 11 44 43 87

Matt Olah No. Olmsted 11 44 43 87

34 Colin Myslenski St. Edward 9 42 46 88

Connor Flynn Bay 12 47 41 88

Matt Romansky Westlake 10 45 43 88

Matt Nimsuwan Strongsville 11 45 43 88

38 Kyle Dull Steele 12 47 42 89

Andy Lewis Midview 11 44 45 89

Joe Conroy No. Ridgeville 11 45 44 89

41 Andrew Bogner No. Ridgeville 11 47 43 90

Jake Jeske Strongsville 11 45 45 90

Jeff Mullins Midview 12 49 41 90

Joe Bertrand Olmsted Falls 12 44 46 90

45 Tommy Lazevnick Westlake 12 46 45 91

46 Cameron Kinter No. Olmsted 12 45 47 92

Cameron Moteleski Strongsville 10 45 47 92

Colin Weekley Elyria 11 47 45 92

49 Luke Fortunato Bay 11 42 51 93

RJ Zanotti Westlake 10 44 49 93

51 Liam Dent Lakewood 12 45 49 94

Nick Robbins Avon 11 45 49 94

Eddie Papp Bay 10 47 47 94

54 Corey Malloy Strongsville 10 50 45 95

55 Casey Allemeier Avon Lake 12 48 50 98

56 Travis Vitaz No. Olmsted 11 52 48 100

57 Sean Whalen No. Olmsted 10 51 50 101

58 Eric Sito Elyria 10 52 50 102

59 Ben Golik Avon 12 51 53 104

Adam Haemmerle Avon 10 52 52 104

61 Josh Perrine Bay 10 50 55 105

Charles Hericks Lakewood 10 50 55 105

63 Ethan Hermensky No. Ridgeville 11 47 60 107

64 Ryan Staron Midview 11 55 55 110

65 Carson Rattray Midview 9 56 56 112

Ethan Kramer No. Olmsted 10 56 56 112

67 Cade Grant Avon 11 57 58 115

Eric Rishel Elyria 10 62 53 115

69 Oliver Hewitt Avon 10 56 60 116

70 Abe Dalisky Lakewood 12 57 60 117

71 Tristan Rumsey Lakewood 10 56 62 118

72 Ryan Streator Elyria 10 59 60 119

73 Terence Checkett Lakewood 10 53 69 122

74 Luke Coward Elyria 10 63 62 125

75 Jarod Kenney Berea-Midpark 11 72 67 139

76 Ryan Cunningham Berea-Midpark 11 DNF 0 DNF

Logan Denger Midview 12 DNF 0 DNF