FINAL RESULTS: Girls High School Golf

2017 District Tournament: NEOH Division I Girls

The Legends of Massillon, Massillon, Ohio

Tuesday, October 10, 2017

*Qualifiers: Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.

1st Solon * 314

1. Jennifer Wang 12 36 36 72

2. Grace Gao 11 37 40 77

3. Catherine Wang 10 44 36 80

4. Sandy Deng 10 44 41 85

5. Jessie Kasper 11 47 46 93

Coach: Damien Kopkas

2nd Hoover * 320

1. Alexis Green 12 36 40 76

2. Madison Ardelean 11 37 38 75

3. Bailey Burgess 12 40 46 86

4. Heather Novak 12 42 47 89

5. Grace May 9 41 42 83

Coach: Scott Snyder

3rd Hathaway Brown * 333

1. Colby Cohen 12 37 40 77

2. Becca Gorman 10 43 38 81

3. Sonum Jagetia 12 46 41 87

4. Hannah Froimson 12 45 43 88

5. Kate Hickey 10 45 50 95

Coach: Bill Scolly

4th Magnificat * 334

1. Aly Kovach 11 39 40 79

2. Rachel Hetman 12 43 39 82

3. Sullivan Shannon 12 43 43 86

4. Ellen O’Leary 9 41 46 87

5. Anna Schramko 10 46 51 97

Coach: Elizabeth Szep

5th Roosevelt 336

1. Grace Thompson 11 36 39 75

2. Lauren Garner 11 42 43 85

3. Hannah Thomas 12 41 42 83

4. Haley Brenner 10 46 49 95

5. Emma Picicco 10 50 43 93

Coach: Bryan Harvey

6th Medina 338

1. Alyssa Drehs 12 37 35 72

2. Maddie Debnar 10 42 45 87

3. Erin Frey 10 43 47 90

4. Alexandria Wiedemann 12 55 45 100

5. Rebecca Prandi 12 42 47 89

Coach: Mickey McGrath

7th NDCL 339

1. Avery Ovens 11 37 43 80

2. Nora Nelson 12 39 35 74

3. Casey King 11 43 46 89

4. Lauren Frank 10 47 49 96

5. Valerie Raicevich 11 63 74 137

Coach: Dan McGuigan

8th Walsh Jesuit 343

1. Hayley Lyons 12 40 42 82

2. Christina Geiger 11 46 44 90

3. Audrey Zedella 10 38 45 83

4. Gwen Bush 10 41 47 88

5. Nicolina Valore 9 45 47 92

Coach: Bill Reilly

9th Avon Lake 343

1. Paighton Masterson 11 37 39 76

2. Emma Davies 11 39 43 82

3. Maggie Owen 11 41 42 83

4. Marissa Hall 11 52 50 102

5. Taylor Hubert 12 56 49 105

Coach: Krystine Frisch

10th GlenOak 344

1. Jessica Hahn 11 36 37 73

2. Faith Brown 10 39 44 83

3. Shelby Mercer 12 44 50 94

4. Tina Athans 11 43 51 94

5. Alexis Ames 9 47 52 99

Coach: Linda Kubilus

11th Poland Seminary 346

1. Jenna Jacobson 11 38 43 81

2. Carly Ungaro 10 41 43 84

3. Marlie McConnell 11 43 47 90

4. Elena Cammack 11 44 47 91

5. Gianna Myers 10 47 49 96

Coach: Joe Colella

12th Cloverleaf 346

1. Averi Hanna 11 37 38 75

2. Mckenna Jordan 11 39 40 79

3. Brynn Shetterly 11 43 48 91

4. Emma Harrell 12 52 49 101

5. Nina Buchan 12 49 54 103

Coach: Adam Michel

13th Canfield 349

1. Gillian Cerimele 12 37 39 76

2. Hannah Keffler 11 36 38 74

3. Carmel Cerimele 12 50 50 100

4. Victoria Messuri 11 51 49 100

5. Kristin Shelley 11 50 49 99

Coach: Diane McCall

14th Mass. Perry 365

1. Addie Martin 12 42 43 85

2. Maddie Fisher 11 50 49 99

3. Destiny Johnson 12 44 54 98

4. Emma George 11 40 43 83

5. Hailey Waller 12 52 53 105

Coach: Joe Whitmer

15th No. Royalton 372

1. Megan Grospitch 12 40 41 81

2. Paige Rider 11 45 47 92

3. Gabby Horvath 12 49 45 94

4. Alexa Belardo 10 57 50 107

5. Jennifer Lutz 12 49 56 105

Coach: Nick Neumeister

16th Highland 373

1. Alicia Porvasnik 12 40 41 81

2. Tiffany So 11 43 41 84

3. Bridget Waldo 11 50 49 99

4. Taylor Waibel 11 51 58 109

5. Lindsey Frederick 9 55 59 114

Coach: Mary Becker



INDIVIDUAL RESULTS:

Rank | Individual | Team | Grade | F | B | Score

1 Jenn David * Hudson 11 33 36 69

2 Alyssa Drehs * Medina 12 37 35 72

2 Jennifer Wang Solon 12 36 36 72

4 Jessica Hahn * GlenOak 11 36 37 73

5 Hannah Keffler * Canfield 11 36 38 74 Won on the first playoff hole

5 Nora Nelson NDCL 12 39 35 74

7 Jenna Vivo Boardman 12 35 40 75

7 Averi Hanna Cloverleaf 11 37 38 75

7 Grace Thompson Roosevelt 11 36 39 75

7 Olivia Swain Lake 10 36 39 75

7 Madison Ardelean Hoover 11 37 38 75

12 Paighton Masterson Avon Lake 11 37 39 76

12 Gillian Cerimele Canfield 12 37 39 76

12 Alexis Green Hoover 12 36 40 76

15 Colby Cohen Hathaway Brown 12 37 40 77

15 Grace Gao Solon 11 37 40 77

15 Alea Griffith Barberton 10 38 39 77

18 Aly Kovach Magnificat 11 39 40 79

18 Mckenna Jordan Cloverleaf 11 39 40 79

18 Iris Shin Rocky River 11 41 38 79

21 Armani Shepherd Revere 12 39 41 80

Avery Ovens NDCL 11 37 43 80

Catherine Wang Solon 10 44 36 80

Secilia Ho Wadsworth 11 42 38 80

25 Hannah Mitchell Brecksville 12 39 42 81

Jenna Jacobson Poland Seminary 11 38 43 81

Alicia Porvasnik Highland 12 40 41 81

Megan Grospitch No. Royalton 12 40 41 81

Becca Gorman Hathaway Brown 10 43 38 81

30 Hayley Lyons Walsh Jesuit 12 40 42 82

Laine Hursh Chardon 11 39 43 82

Rachel Hetman Magnificat 12 43 39 82

Emma Davies Avon Lake 11 39 43 82

34 Hannah Thomas Roosevelt 12 41 42 83

Elena Zaborniak Steele 12 43 40 83

Samantha Webb Strongsville 9 44 39 83

Grace May Hoover 9 41 42 83

Faith Brown GlenOak 10 39 44 83

Meaghan Grant Hudson 11 43 40 83

Emma George Mass. Perry 11 40 43 83

Maggie Owen Avon Lake 11 41 42 83

Audrey Zedella Walsh Jesuit 10 38 45 83

43 Tiffany So Highland 11 43 41 84

Carly Ungaro Poland Seminary 10 41 43 84

45 Addie Martin Mass. Perry 12 42 43 85

Lauren Garner Roosevelt 11 42 43 85

Sandy Deng Solon 10 44 41 85

Marina Marusic Lake Catholic 12 42 43 85

49 Bailey Burgess Hoover 12 40 46 86

Sullivan Shannon Magnificat 12 43 43 86

51 Ellen O’Leary Magnificat 9 41 46 87

Sonum Jagetia Hathaway Brown 12 46 41 87

Maddie Debnar Medina 10 42 45 87

54 Gwen Bush Walsh Jesuit 10 41 47 88

Hannah Froimson Hathaway Brown 12 45 43 88

56 Casey King NDCL 11 43 46 89

Rebecca Prandi Medina 12 42 47 89

Gianna Hatheway Washington 12 46 43 89

Heather Novak Hoover 12 42 47 89

60 Christina Geiger Walsh Jesuit 11 46 44 90

Marlie McConnell Poland Seminary 11 43 47 90

Erin Frey Medina 10 43 47 90

63 Brynn Shetterly Cloverleaf 11 43 48 91

Elena Cammack Poland Seminary 11 44 47 91

65 Maia Mathey Copley 12 46 46 92

Paige Rider No. Royalton 11 45 47 92

Nicolina Valore Walsh Jesuit 9 45 47 92

68 Jessie Kasper Solon 11 47 46 93

Emma Picicco Roosevelt 10 50 43 93

70 Tina Athans GlenOak 11 43 51 94

Shelby Mercer GlenOak 12 44 50 94

Gabby Horvath No. Royalton 12 49 45 94

73 Haley Brenner Roosevelt 10 46 49 95

Kate Hickey Hathaway Brown 10 45 50 95

75 Gianna Myers Poland Seminary 10 47 49 96

Olivia Taylor McKinley 11 46 50 96

Lauren Frank NDCL 10 47 49 96

78 Anna Schramko Magnificat 10 46 51 97

79 Destiny Johnson Mass. Perry 12 44 54 98

80 Maddie Fisher Mass. Perry 11 50 49 99

Alexis Ames GlenOak 9 47 52 99

Bridget Waldo Highland 11 50 49 99

Kristin Shelley Canfield 11 50 49 99

84 Victoria Messuri Canfield 11 51 49 100

Carmel Cerimele Canfield 12 50 50 100

Alexandria Wiedemann Medina 12 55 45 100

87 Emma Harrell Cloverleaf 12 52 49 101

88 Marissa Hall Avon Lake 11 52 50 102

89 Nina Buchan Cloverleaf 12 49 54 103

90 Taylor Hubert Avon Lake 12 56 49 105

Hailey Waller Mass. Perry 12 52 53 105

Jennifer Lutz No. Royalton 12 49 56 105

93 Alexa Belardo No. Royalton 10 57 50 107

94 Taylor Waibel Highland 11 51 58 109

95 Lindsey Frederick Highland 9 55 59 114

96 Valerie Raicevich NDCL 11 63 74 137



Photos by Bill Pollock