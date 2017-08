Rd2 Starting Times: 2017 Summit County Amateur

ROUND 2 GROUPINGS AND STARTING TIMES:

2017 Summit County Amateur Championship

Good Park Golf Course, Akron

Sunday, August 6, 2017

NOTE: The Alphabetical starting times posted previously had some incorrect times for the morning wave. The times below are correct; the Alpha list has been removed.

MORNING WAVE HOLE #1

07:30 AM 1 Swenton, Sam Troutman, Ken Hostettler, Ryan

07:38 AM 1 Genovese, Brad Harmon, Bobby Jenkins, Evan

07:46 AM 1 Sibit, Derik Dimeo, Sam Minko, Paul

07:54 AM 1 Hartman, Matthew Livak, Frank Drukenbrod, Zach

08:02 AM 1 Grunstein, Justin Watkins, Tyler Spalding, Stephen

08:10 AM 1 Loftin, Alex Williams, Luke Vellos, John

08:18 AM 1 Warren, Matt Horne, Chris Allen, George

08:26 AM 1 Kasunich, Jarrod Agarenzo, Mychal Sotka, David

08:34 AM 1 Wilson Jr, Steve Mendoza, Raul Wilson, Steve

MORNING WAVE HOLE #10

07:30 AM 10 Terry, Dan Nixon, Antwuan Kowalski, Gary

07:38 AM 10 Goda, Dave Rush, Eric Mullen, Scott

07:46 AM 10 Chiesa, Jackson Regimbal, Matt Neff, Tom

07:54 AM 10 Smith, Ian Ryan, Cory Abraham, Tyson

08:02 AM 10 Nemeth, Joe Conjerti, Jarrod Cawley, Mike

08:10 AM 10 O’Hara, Adam Barbas, Jeffrey Dubiel, Chad

08:18 AM 10 Mooney, Bill Belden, Dan Feith, Taylor

08:26 AM 10 Ellison, Will Utrup, Christopher Hinton, Jimmy

08:34 AM 10 Walker, Chris Brawley, Ryan Kolkovich, Elliot

08:42 AM 10 Krill, Denny Ciccarello, Mark Fricker, Steve



AFTERNOON WAVE HOLE #1

12:00 PM 1 Armour, Mike Kabasky, John Wenger, Jeff

12:08 PM 1 Grosso, Jim Hale, Robert Polichena, Nick

12:16 PM 1 Lahnan, Larry Marr, Dan Chadima, Jason

12:24 PM 1 Heavner, Tim Lowry, Rich Buehler, Dustin

12:32 PM 1 Nixon, Brandon Granata, Angelo Lewis, Alan

12:40 PM 1 Wood, Jamison Spino, Bob Frey, Matthew

12:48 PM 1 Merril, Trevor Mullen, Matt Krivanek, Jim

12:56 PM 1 Loomis, Rob Blackburn, Steve Kardish, Austin

01:04 AM 1 Wonkovich, Eric Thomas, Mark Eggleton, Chris

01:12 AM 1 Archer, Dave Simpson, Mike Steffen, Frank

01:20 AM 1 Beebe, Brian Moldovan, Maxwell Ferrara, Evan

01:28 AM 1 Kovach, Ty Waligura, Jade Cea, Jim

AFTERNOON WAVE HOLE #10

12:00 PM 10 Miller, Fred English, Jacob Zachardy, Jason

12:08 PM 10 Cona, Garrett Radis, Bud Yacovazzi, Anthony

12:16 PM 10 Leone, Vincent Minear, Chris Bojc, Phil

12:24 PM 10 Witmer, Michael Fleming, Doug Gaudagni, Mark

12:32 PM 10 Alstadt, Ash Kloetzer, Shaun Barber, Doug

12:40 PM 10 Baldridge, Brayden Vincelette, Brian Grayson, Andrew

12:48 PM 10 Schustrich, Rob Stefanski, Ryan Cutlip, Dean

12:56 PM 10 Trier, David Schnur, John Bryson, Rick

01:04 AM 10 Klaric III, Michael Corlett, Jeff Crewse, Aaron

01:12 AM 10 Savage, Drew Okeson, Chris Clendenin, Howard

01:20 AM 10 Peterson, Kurt Anagnost, Niko Leiser, Jonathon