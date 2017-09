Rd1 Results: 2017 NOPGA Mitchell-Haskell Tour Championship

ROUND 1 RESULTS: Northern Ohio PGA

Mitchell-Haskell Tour Championship

The Country Club, Cleveland OH

Mon, September 25-, 2017

1. Rob Moss, Pepper Pike Club, The, *36-34-70 -2

2. Greg Andrego, Ellsworth Meadows, *34-37-71 -1

3. Jon Mills, Kent State University GC, *34-38-72 E

4. Steven Weir, Cleveland State Universit, *37-37-74 +2

4. David Morgan, Eagle Creek GC, *36-38-74 +2

6. Garrett Korte, The Country Club, *38-37-75 +3

6. Nick Latimer-Zabor, Pepper Pike Club, The, *36-39-75 +3

8. Jordan Paolini, Fairlawn, *37-39-76 +4

8. Mike Stone, Belmont CC, *37-39-76 +4

8. Randy Dietz, Windmill Golf Center​, *39-37-76 +4

8. Nicholas Myers, Highland Meadows GC, *36-40-76 +4

8. Mark Evans, Mayfield Sand Ridge Club, *37-39-76 +4

8. Benjamin Cook, Beechmont, *40-36-76 +4

8. Jaysen Hansen, Beechmont, *36-40-76 +4

15. Trevor Thomas, Northern Ohio PGA, *41-36-77 +5

15. Nathan Tarter, Firestone CC, *39-38-77 +5

15. Nick Gustin, Erie Shores GC, *35-42-77 +5

15. David Champagne, Firestone CC, *39-38-77 +5

19. Nick Paez, GolfTEC – Cleveland West, *41-37-78 +6

19. Jon Jones, Youngstown, *38-40-78 +6

21. Asa Donaldson, Shawnee CC, *40-39-79 +7

21. Dustin Lieber, Eagle Creek GC, *36-43-79 +7

21. John Powers, Cleveland State Universit, *36-43-79 +7

21. Mark Bixler, Kirtland, *40-39-79 +7

25. Jake Houston, Beechmont, *39-41-80 +8

25. Casey Schrader, Pepper Pike Club, The, *41-39-80 +8

27. Chris Walsh, GolfTEC-Stonebrook, *43-38-81 +9

27. Adam Lewicki, Portage, *44-37-81 +9

27. Steve Parker, Portage, *39-42-81 +9

30. Daniel Terry, Northern Ohio PGA, *40-42-82 +10

30. Trent Maxwell, Windmill Golf Center​, *41-41-82 +10

32. Steve Mulcahy, Shawnee CC, *42-41-83 +11

32. Joe Meglen, GolfTEC-Stonebrook, *40-43-83 +11

34. Brian Tolnar, Mill Creek GC, *40-44-84 +12

34. Milton Carswell, Stone Oak CC, *43-41-84 +12

34. Mark Sierak, Barrington, *45-39-84 +12

37. Cory Kumpf, Brookside, *44-42-86 +14

SENIOR DIVISION:

1. Craig Goldsberry, Bent Tree GC, *37-36-73 +1

2. Brad Apple, Belmont CC, *37-37-74 +2

3. Tom Waitrovich, Lakewood, *36-39-75 +3

3. Tom Atchison, Salem GC, *38-37-75 +3

5. Tony Milam, North Coast Jr Tour, *38-38-76 +4

6. Mark Weitendorf, Firestone CC, *37-41-78 +6

6. Gary Trivisonno, PGA Of America Life Membe, *38-40-78 +6

6. Jon Jones, Youngstown, *38-40-78 +6

9. Eric Morgan, Plum Brook CC, *42-37-79 +7

10. Steve Parker, Portage, *39-42-81 +9

11. Andy Santor, Mill Creek GC, *41-41-82 +10

11. Michael Heisterkamp, Chagrin Valley, *45-37-82 +10

13. Jim Logue, Brookside, *44-42-86 +14