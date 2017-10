About the author

1 . Sarah Willis Eaton 72 67 139 -1 T 2. Jill Schmitmeyer St. Mary’s Memorial 73 69 142 +2 T 2. Sophia Trombetta Independence 68 74 142 +2 4 . Kyleigh Dull Kansas Lakota 72 74 146 +6 5 . Mary Kelly Mulcahy Lima Central Catholic 74 74 148 +8 6 . Jami Morris Shaker Heights Laurel 74 76 150 +10 7 . Jocelyn Troyer Sugarcreek Garaway 78 73 151 +11 T 8. Lyndsay Blum Independence 75 77 152 +12 T 8. Allison St. Clair West Salem Northwestern 76 76 152 +12 T 8. Jordan Van Meter Minerva 75 77 152 +12 T 8. Gabby Thomas Johnstown-Monroe 76 76 152 +12 1 2 . Amanda Ruminski Shelby 79 74 153 +13 T 13. Claire Korbas Shelby 79 76 155 +15 T 13. Sydney Leyerle Gibsonburg 77 78 155 +15 1 5 . Zoe Grant Milan Edison 81 80 161 +21 T 16. Erin Mulcahy Lima Central Catholic 82 80 162 +22 T 16. Haley Thierry Shaker Heights Laurel 83 79 162 +22 T 18. Jacque Butler Milan Edison 81 83 164 +24 T 18. McKenzie Dietz Waterford 80 84 164 +24 T 20. Meghan Utterdyke Middletown Bishop Fenwick 87 78 165 +25 T 20. Patricia Windholtz Newark Catholic 82 83 165 +25 2 2 . Makenna Jones New Paris National Trail 78 88 166 +26 2 3 . Hanna Shrout Proctorville Fairfield 86 82 168 +28 T 24. Caroline Dayton Toledo Ottawa Hills 87 82 169 +29 T 24. Blake Wogoman Dayton Chaminade Julienne 85 84 169 +29 T 26. Ashley Offenberger Waterford 87 84 171 +31 T 26. Jorja Pothast Versailles 80 91 171 +31 2 8 . Rachel Beichler Newark Catholic 87 85 172 +32 T 29. Anna Crumrine Newark Catholic 85 88 173 +33 T 29. Ellen Naumann St. Henry 85 88 173 +33 T 29. Aryana Sutton Dayton Chaminade Julienne 89 84 173 +33 3 2 . Lexi Uplinger Shelby 89 85 174 +34 3 3 . Meghan Mulcahy Lima Central Catholic 90 85 175 +35 3 4 . Taylor Thierry Shaker Heights Laurel 88 88 176 +36 T 35. Lauren Durham Versailles 88 90 178 +38 T 35. Madeline Mindzora Independence 89 89 178 +38 3 7 . Jordan Pruitt Milan Edison 91 88 179 +39 T 38. Maddie Harper Independence 88 92 180 +40 T 38. Kalyn Mast Sugarcreek Garaway 87 93 180 +40 T 40. Emma Roberts Shelby 88 93 181 +41 T 40. Nikki Selzer Legrange Keystone 93 88 181 +41 T 42. Hannah Garver Lima Central Catholic 86 96 182 +42 T 42. Emily Tyack Newark Catholic 93 89 182 +42 4 4 . Karlee Staugler St. Henry 95 89 184 +44 T 45. Abigail Eichmiller Waterford 88 97 185 +45 T 45. Kylee May Newark Catholic 94 91 185 +45 T 45. Maggie Pascual Kettering Archbishop Alter 93 92 185 +45 4 8 . Helena Immel Sugarcreek Garaway 89 97 186 +46 T 49. Brooklyn Thompson Dayton Chaminade Julienne 94 93 187 +47 T 49. Megan Vosler Kettering Archbishop Alter 96 91 187 +47 T 49. Leigh Ann Williams Sugarcreek Garaway 93 94 187 +47 T 52. Halle Hallman Sugarcreek Garaway 96 93 189 +49 T 52. Liz Leach Waterford 93 96 189 +49 5 4 . Morgan Pascarella Independence 97 93 190 +50 5 5 . Julia Gutchall Shelby 97 95 192 +52 T 56. Morgan Heitkamp Versailles 98 96 194 +54 T 56. Gabbie Houpt Kettering Archbishop Alter 103 91 194 +54 T 56. Colleen Werbrich Kettering Archbishop Alter 93 101 194 +54 5 9 . Karah Jackson Dayton Chaminade Julienne 95 100 195 +55 T 60. Morgan Barlage Versailles 97 99 196 +56 T 60. Brianna Hart Waterford 98 98 196 +56 T 60. Sophia Levinson Shaker Heights Laurel 94 102 196 +56 6 3 . Callie Koenig Lima Central Catholic 99 98 197 +57 6 4 . Allyson Hemmelgarn St. Henry 99 99 198 +58 6 5 . Grace Durdle Shaker Heights Laurel 106 93 199 +59 6 6 . Anna Groff Versailles 99 102 201 +61 T 67. Peyton Kuntz Kettering Archbishop Alter 95 107 202 +62 T 67. Lauren Neher Milan Edison 101 101 202 +62 6 9 . Claire Clune St. Henry 101 105 206 +66 7 0 . Elizabeth Rockwell St. Henry 110 108 218 +78 T 71. Lia-Sophie Keller Dayton Chaminade Julienne 119 105 224 +84 T 71. Abby Woodyard Milan Edison 107 117 224 +84

