MISSED SECOND CUT: Appleby, Jacob North Canton 73 – 75 – 74 = 222 Murphy, Tanner Upper Arlington 71 – 73 – 78 = 222 Baldridge, Brayden Howard 76 – 71 – 75 = 222 Hogenkamp, Ben New Albany 73 – 75 – 74 = 222 Fox, Jake Cincinnati 77 – 72 – 73 = 222 Duncan, Kevin Rocky River 75 – 75 – 73 = 223 Williams, Robert Gambier 78 – 73 – 72 = 223 Reese, Christopher Cedarville 74 – 75 – 74 = 223 Montooth, Andrew Columbus 73 – 78 – 72 = 223 Binau, Trevor Bexley 78 – 71 – 74 = 223 Snyder, Ethan Cincinnati 72 – 74 – 78 = 224 Becher, David Dublin 78 – 71 – 75 = 224 Boone, Maxim Lancaster 73 – 75 – 76 = 224 Elliott, Josh Springfield 75 – 74 – 76 = 225 Birch, Andy Springfield 72 – 76 – 78 = 226 Thompson, Scott Cincinnati 73 – 75 – 78 = 226 Fender, Justin Amelia 78 – 73 – 75 = 226 Huber, Paul Corryville 76 – 75 – 75 = 226 Schustrich, Robert Windham 77 – 74 – 75 = 226 Crawford, Zach Vandalia 75 – 76 – 76 = 227 DeBonis, Ty Batavia 78 – 73 – 76 = 227 Stevens, Geoff Loveland 77 – 71 – 79 = 227 Horne, Chris Rocky River 74 – 77 – 76 = 227 Doody, Chris Columbus 74 – 76 – 77 = 227 Fadel, Alan Toledo 77 – 73 – 77 = 227 Sullinger, Tommy Sylvania 77 – 73 – 78 = 228 Coen, Drew Granville 70 – 80 – 78 = 228 Sweitzer, Spencer Cincinnati 75 – 75 – 78 = 228 Belden, Daniel Massillon 72 – 79 – 78 = 229 Engle, Grant Springfield 74 – 75 – 80 = 229 Samborsky II, Peter Dayton 74 – 76 – 82 = 232 Arcuri, Joey Cincinnati 79 – 72 – WD = WD

About the author

Previous RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour - Fox Den