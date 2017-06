FINAL RESULTS: 2017 OGA Ohio Junior Championship

FINAL RESULTS: Ohio Golf Association

2017 Ohio Junior Championship

Ashland Golf Club, Ashland, Ohio

June 13 – 14, 2017

1 Kozlowski, Jack Columbus 70 – 72 = 142

2 Breitenstine, Cade Akron 75 – 68 = 143

3 Kunkel, Jack Sylvania 71 – 73 = 144

T4 Chandler, Jackson Dublin 74 – 71 = 145

T4 Herceg, Jack Dublin 73 – 72 = 145

T4 Rath, Trey Powell 71 – 74 = 145

T7 Baldridge, Brayden Howard 76 – 70 = 146

T7 Solomon, Blake Dublin 73 – 73 = 146

T7 Witt, Mason Xenia 72 – 74 = 146

10 Jones, Tyler Westerville 75 – 72 = 147

T11 Hanus, Jack Bowling Green 76 – 72 = 148

T11 Keller, Ken Youngstown 75 – 73 = 148

T11 Wood, Garrett Mason 74 – 74 = 148

T14 Salyers, Drew Howard 76 – 73 = 149

T14 Cloyd, Jonathan Springboro 75 – 74 = 149

T14 Watson, Max Ashland 74 – 75 = 149

T14 Wertz, Jack Cincinnati 71 – 78 = 149

T18 Corder, Cole Dublin 77 – 73 = 150

T18 Davern, Caleb Grove City 75 – 75 = 150

T18 Fries, Ryan Sylvania 74 – 76 = 150

T18 Shyu, Andrew Grove City 73 – 77 = 150

T22 Gray, Evan Brunswick 76 – 75 = 151

T22 Stevens, Conner Brookfield 75 – 76 = 151

T22 Blakely, Jules Westlake 75 – 76 = 151

T22 Miller, Philip Centerville 75 – 76 = 151

T22 Kehres, Brock Shelby 75 – 76 = 151

T22 Gobezie, Grant Hunting Valley 75 – 76 = 151

T28 Terlesky, Brian Youngstown 78 – 74 = 152

T28 Zimmerman, Oscar Cincinnati 77 – 75 = 152

T28 Wagner, Mason Dublin 75 – 77 = 152

T31 Funderburg, Jack Westerville 80 – 73 = 153

T31 Luczka, Cameron Kettering 79 – 74 = 153

T31 Prebles, Michael Liberty Twsp 78 – 75 = 153

T31 Schmidt, Kyle Middletown 78 – 75 = 153

T31 Wells, Luke Springfield 78 – 75 = 153

T31 Binau, Trevor Bexley 76 – 77 = 153

T31 Engle, Grant Springfield 75 – 78 = 153

T31 Greaser, Austin Vandalia 73 – 80 = 153

T39 Goecke, Tyler Xenia 79 – 75 = 154

T39 Gimeson, Curran Worthington 77 – 77 = 154

T39 Scribner, Holden Troy 76 – 78 = 154

T39 Root, Davis Dublin 75 – 79 = 154

T39 Montgomery, Brett Harpster 75 – 79 = 154

T44 Moldovan, Maxwell Uniontown 80 – 75 = 155

T44 Cherubini, AJ Centerville 80 – 75 = 155

T44 Rogers, Coury Granville 80 – 75 = 155

T44 Matuszak, Peter Loveland 79 – 76 = 155

T44 Filo, Adam Norton 77 – 78 = 155

T44 Conjerti, Jordan Uniontown 76 – 79 = 155

T50 Arnold, Nathan Milford 83 – 73 = 156

T50 Dyson, Austin Dublin 81 – 75 = 156

T50 Curry, Connor Mount Vernon 80 – 76 = 156

T50 Kreps, Cade Youngstown 80 – 76 = 156

T50 Houston, Peyton Liberty Township 79 – 77 = 156

T50 McCarthy, Joey Cincinnati 79 – 77 = 156

T50 Pandya, Dhaivat Dayton 78 – 78 = 156

T57 Wehrle, Brandon Findlay 82 – 75 = 157

T57 Kaye, Andrew Avon Lake 80 – 77 = 157

T57 Snyder, Ethan Dublin 79 – 78 = 157

T57 Foltz, Hunter Van Buren 78 – 79 = 157

T57 Birkholz, Will Dublin 78 – 79 = 157

T57 Smeltzer, Grant Powell 78 – 79 = 157

T57 Lindgren, Jack Maineville 78 – 79 = 157

T57 Wilson, Joe West Chester 77 – 80 = 157

T65 Stevens, Dylan Wyoming 82 – 76 = 158

T65 Rath, Nicholas Dublin 82 – 76 = 158

T65 Gilkison, Jordan Springboro 80 – 78 = 158

T65 Soper, Jack Mason 79 – 79 = 158

T65 Reed, Topher Fairview Park 78 – 80 = 158

T65 Snyder, Ethan Cincinnati 76 – 82 = 158

T71 Robertson, John CIncinnati 81 – 78 = 159

T71 Mitchell, Kyle Powell 79 – 80 = 159

T71 Christman, Cole Youngstown 79 – 80 = 159

T71 Rubin, Jack Dublin 78 – 81 = 159

T75 Mastros, Paul Wintersville 80 – 80 = 160

T75 Younkin, Keagan Grove City 79 – 81 = 160

T75 Kordupel, Bryan Youngstown 79 – 81 = 160

T75 Horn, Justin Milford 78 – 82 = 160

T79 Zeller, Aaron Worthington 83 – 78 = 161

T79 Morrison, Alex Toledo 82 – 79 = 161

T79 Flick, Alex Beavercreek 81 – 80 = 161

T79 Schnur, Michael Kirtland Hills 80 – 81 = 161

T83 Walter, Cole New Albany 82 – 80 = 162

T83 Hoheisel, Jake Westerville 82 – 80 = 162

T83 DiSanto, Evan Cincinnati 80 – 82 = 162

T83 Green, Spencer New Albany 80 – 82 = 162

T83 Ricaurte, Anthony Columbus 79 – 83 = 162

T88 Cowan, Ben Orange Village 86 – 77 = 163

T88 Cramer, Matt Upper Arlington 85 – 78 = 163

T88 Simpson, Andrew Dublin 84 – 79 = 163

T88 Strollo, Rebell Poland 83 – 80 = 163

T88 Maine, Nolan Mason 83 – 80 = 163

T88 Bishop, Brandon Loveland 83 – 80 = 163

T88 Tasney, Joshua Pickerington 83 – 80 = 163

T95 Gallagher, Sean Toledo 85 – 79 = 164

T95 McCaffrey, Michael Westlake 85 – 79 = 164

T95 Jonda, Bobby Boardman 81 – 83 = 164

T95 Jones, Frank Pickerington 80 – 84 = 164

T95 Thomas, Logan Mason 80 – 84 = 164

T95 Cherubini, Eric Centerville 77 – 87 = 164

T101 Corbin, Hunter Powell 83 – 82 = 165

T101 Zeitner, Bennett Lewis Center 79 – 86 = 165

T103 Aten, Brock West Chester 82 – 84 = 166

T103 Homza, Matthew Lewis Center 80 – 86 = 166

T105 McDavid, William Urbana 89 – 78 = 167

T105 Byers, Kahmar Columbus 86 – 81 = 167

T105 Riggs, Andrew Sylvania 86 – 81 = 167

T105 Vogel, Sam New Albany 83 – 84 = 167

T105 Shyu, Michael Grove city 80 – 87 = 167

T105 Madden, Cameron Mason 80 – 87 = 167

T111 Casto, Cameron Galena 89 – 79 = 168

T111 Jacobson, Zach Poland 84 – 84 = 168

T111 Baker, Jack Cincinnati 80 – 88 = 168

T114 Miller, Miles Dublin 86 – 83 = 169

T114 Horn, Adam Milford 84 – 85 = 169

T114 Lane, Max Cincinnati 81 – 88 = 169

T117 Murphy, Shane Liberty Township 89 – 81 = 170

T117 Muldoon, Cole Upper Arlington 85 – 85 = 170

119 Mollica, Joe Columbus 87 – 84 = 171

120 McKibben, John Dublin 84 – 88 = 172

T121 Nash, Ben Delaware 91 – 82 = 173

T121 Grombacher, Jack Sylvania 87 – 86 = 173

T123 DiMickele, Nick Upper Arlington 88 – 86 = 174

T123 Wengerter, Zach Westerville 88 – 86 = 174

T123 Kelley, Nathan Upper Arlington 88 – 86 = 174

126 Newcomb, Ryan Dublin 88 – 88 = 176

127 McCarty, Elijah West Union 95 – 82 = 177

128 Green, Griffin New Albany 92 – 87 = 179

129 Lambert, Bryce Lebanon 93 – 87 = 180

T130 Henderson, Thomas Cincinnati 103 – 78 = 181

T130 Gilbert, Fred Columbus 93 – 88 = 181

132 Groomes, Tyler Dublin 93 – 92 = 185

T133 Brooks, Cole Westerville 96 – 90 = 186

T133 Smith, Brent Kettering 96 – 90 = 186

135 Mollica, Ben Columbus 94 – 100 = 194

136 Coconis, Costa Somerset 78 – WD

137 Coughlin, Jack Dublin 83 – WD

138 Durfee, Nick Toledo 86 – WD

139 Gallagher, Caden Powell 92 – WD

–

Wilkins Jr., Marc Ontario NS

Patterson, Quinn Upper Arlington WD

Sinha, Tejas Pickerington WD

Tomak, Christian Massillon WD

Yakubov, Evan Columbus WD