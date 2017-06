Final Results: Michelob Ultra Ohio Senior Open

Firestone Country Club West Course, Akron, Ohio – Par: 70

Wednesday-Thursday, May 31-June 1, 2017

1. Tim Conley, Canton, OH, *69-69-138 -2 $2,500

2. Jim Karr, Columbia Station, OH, *70-70-140 E $1,900

2. Alan Fadel (a), Toledo, OH, *71-69-140 E

4. Tj Brudzinski (a), Columbus, OH, *72-70-142 +2

4. Nick Lambos (a), Canton, OH, *69-73-142 +2

6. Chris Black, Lancaster, OH, *73-70-143 +3 $1,400

6. Michael Kelley (a), Westerville, OH, *72-71-143 +3

6. Gary Trivisonno, Aurora, OH, *76-67-143 +3 $1,400

9. Tom Atchison, Silver Lake, OH, *70-74-144 +4 $850

9. Gary Robison, Canton, OH, *69-75-144 +4 $850

11. Timothy Krapfel, Centerville, OH, *72-73-145 +5 $641.67

11. Mitchell Camp, Aurora, OH, *69-76-145 +5 $641.67

11. Bob Stephens, Springboro, OH, *69-76-145 +5 $641.67

14. Tony Adcock, Canton, OH, *73-73-146 +6 $475

14. Brad Apple, Perrysburg, OH, *72-74-146 +6 $475

14. Tom Waitrovich, Westlake, Ohio, *75-71-146 +6 $475

17. Edward Steiber (a), Cincinnati, OH, *73-74-147 +7

17. Jack Pawelkoski, Dayton, OH, *72-75-147 +7 $375

19. Jon Jones, Warren, OH, *74-74-148 +8 $325

20. Jeff Pectol (a), Batavia, OH, *75-74-149 +9

20. Michael Rankin, Marion, OH, *76-73-149 +9 $275

20. Dan Devore (a), Cincinnati, OH, *76-73-149 +9

23. Bob Koch, Medina, OH, *74-76-150 +10

23. Tom Laubacher (a), Aurora, OH, *78-72-150 +10

23. Rodney Bordman (a), Norwalk, OH, *76-74-150 +10

23. Louis Sliwiak Jr, Mentor, OH, *69-81-150 +10

27. Kurt Peterson (a), Massillon, OH, *80-71-151 +11

27. Pat Delaney, Springfield, OH, *73-78-151 +11

27. Tim Monroe, Brunswick, OH, *73-78-151 +11

27. Roger Tolley (a), Willard, OH, *74-77-151 +11

27. Mark Boothby (a), Cincinnati, OH, *79-72-151 +11

27. Scott Spence, Sunbury, OH, *75-76-151 +11

33. Mark Weitendorf, Hudson, OH, *78-74-152 +12

33. Mark Thomas (a), Massillon, OH, *76-76-152 +12

33. Cory George, Lancaster, OH, *76-76-152 +12

33. Steve Groves, Columbus, OH, *75-77-152 +12

33. Craig Goldsberry, Lewis Center, OH, *75-77-152 +12

38. Scott Pollack, Chagrin Falls, OH, *81-72-153 +13

38. Steve Jurick, Dayton, OH, *78-75-153 +13

38. Mike Kaido, Zanesville, OH, *77-76-153 +13

38. Randy Neufarth, West Chester, OH, *76-77-153 +13

42. Ned Weaver, New Castle, PA, *80-74-154 +14

42. Daniel Malloy (a), Westlake, OH, *73-81-154 +14

44. Tim Sorrows (a), Liberty Twp, OH, *79-76-155 +15

44. Dennis Wells, Loveland, OH, *77-78-155 +15

46. Tom Baugh (a), Akron, OH, *82-74-156 +16

46. Eric Morgan, Sandusky, OH, *79-77-156 +16

46. Paul Hollenbaugh, New Albany, OH, *77-79-156 +16

46. Kevin Pong (a), Maineville, OH, *76-80-156 +16

46. Paul LaGrotteria (a), Elyria, OH, *75-81-156 +16

51. Brad Zeitner, Lewis Center, OH, *79-78-157 +17

52. Bob Hauer, Cincinnati, OH, *79-79-158 +18

52. Larry King, Cincinnati, OH, *77-81-158 +18

54. Paul Rooney, Kings Mills, OH, *79-80-159 +19

55. Michael Ross (a), Hinckley, OH, *83-78-161 +21

55. Bryan Huff, Willoughby, OH, *84-77-161 +21

55. Michael Hochschwender (a), Akron, OH, *82-79-161 +21

55. Leo Szczepanski (a), Seven Hills, OH, *80-81-161 +21

55. Gil Gusweiler, Cincinnati, OH, *79-82-161 +21

55. Craig Lydic, North Bloomfield, OH, *79-82-161 +21

61. Craig Stephens (a), Dublin, OH, *82-80-162 +22

62. Dan Goodnow (a), University Heights, OH, *84-79-163 +23

63. Mark Riddle (a), Seven Hills, OH, *84-81-165 +25

63. Dennis Lawler (a), Hudson, OH, *81-84-165 +25

65. Russell Papa, Solon, OH, *85-82-167 +27

66. Sam Kless, Kirtland, OH, *83-85-168 +28

67. George Papas (a), Hinckley, OH, *85-84-169 +29

68. Jeffrey Combs (a), Liberty Twp, OH, *89-82-171 +31

68. Andy Santor, Youngstown, Ohio, *83-88-171 +31

70. Jeff Steinberg, Kettering, OH, *87-86-173 +33

71. Ron Rositani (a), Willowick, OH, *90-86-176 +36

72. Dan Vosel (a), Cincinnati, OH, *86-92-178 +38

Super Senior Division

1. Jim Logue, Canton, OH, *73-73-146 +6 $900

2. Walt Robertson, Cleveland, OH, *75-73-148 +8 $700

3. Jim Durr (a), Silver Lake, OH, *79-70-149 +9

3. Jeffrey Knox (a), Brecksville, OH, *76-73-149 +9

5. Raymond Najda (a), Olmsted Township, OH, *78-72-150 +10

6. Mike Cassell (a), Hudson, OH, *80-71-151 +11

6. Steven Shaw, Brecksville, OH, *76-75-151 +11 $500

6. Larry Lahnan (a), Aurora, OH, *74-77-151 +11

9. Charles Goodwin, Elyria, OH, *75-77-152 +12 $400

10. Philip Russo (a), Cincinnati, OH, *77-76-153 +13

10. Kim Boehlke, Youngstown, OH, *75-78-153 +13 $300

12. Gene Bingman (a), Medina, OH, *76-78-154 +14

12. Frank Guise (a), Westlake, OH, *77-77-154 +14

14. Raymond Bush, Massillon, OH, *79-77-156 +16

15. Terry Shell, Wintersville, OH, *78-79-157 +17

16. Steve Bedell (a), Brecksville, OH, *82-76-158 +18

16. Keith Pluto (a), Parma, OH, *79-79-158 +18

18. Jeff Luken (a), Middleburg Hts., OH, *82-77-159 +19

19. Randy Steele (a), Hudson, OH, *78-83-161 +21

20. Jim Peters, Evendale, OH, *82-80-162 +22

21. William Downing (a), Akron, OH, *88-76-164 +24

22. Gary Davis (a), Rushsylvania, OH, *85-85-170 +30

23. Gary Congin (a), Chesterland, OH, *88-83-171 +31

23. Han Ryee (a), Massillon, OH, *82-89-171 +31

25. Gary Davis (a), Hudson, OH, *90-83-173 +33

25. Mike Meiner, Hamilton, OH, *87-86-173 +33