FINAL RESULTS: 2017 AJGA Mill Creek Junior All-Star

1 Taylor Kehoe 2022 (Canada) Strathroy, Ontario 68-70-67–205 2 Manhua Chen 2019 Dongguan, China 71-70-70–211 3 Madison Spiess 2021 New Albany, Ohio 71-72-69–212 4 Sophie Zhang-Murphy 2022 Beijing, China 71-70-72–213 5 Sarah Beqaj 2020 (Canada) Toronto, Ontario 70-72-72–214 T6 Leila Raines 2020 Galena, Ohio 72-74-69–215 T6 Daphne Chao 2020 Shanghai, China 73-70-72–215 8 Angelica Kusnowo 2020 Chino Hills, Calif. 74-70-72–216 9 Jana Ni 2021 Beijing, China 73-71-73–217 10 Paige Harrison 2021 Castaic, Calif. 72-70-76–218 11 Emma Shen 2022 Tenafly, N.J. 72-72-75–219 T12 Soona Lee-Tolley 2020 New York, N.Y. 69-76-75–220 T12 Ashley Zi-Tong Au 2019 Westerville, Ohio 77-76-67–220 14 Thitaporn Saithip 2022 (Thailand) Bradenton, Fla. 79-72-70–221 15 Bailey Shoemaker 2023 West Edmeston, N.Y. 79-73-71–223 16 Katie Dzialga 2021 Greenwich, Conn. 77-76-72–225 17 Emily Duan 2022 Buffalo Grove, Ill. 74-80-73–227 18 Brianna Park 2021 Irvine, Calif. 81-74-74–229 19 Melissa Meng 2020 Blacksburg, Va. 76-75-80–231 20 Natalia Sompolvorachai 2019 West Chester, Ohio 77-76-79–232 21 Lara Yeung 2019 Moorpark, Calif. 79-77-82–238 22 Lyvia Li 2020 Granger, Ind. 84-87-78–249 23 Jayne Bernard 2021 Youngstown, Ohio 101-98-97–296

1 Maxwell Moldovan 2020 Uniontown, Ohio 69-66-68–203 2 Aaron Du 2020 (China) Lake Mary, Fla. 70-69-67–206 3 Matthew Yamin 2021 New York, N.Y. 69-68-71–208 4 Zachary Reuland 2020 Rock Hill, S.C. 70-70-71–211 T5 Ben Soicher 2021 Mill Valley, Calif. 74-69-71–214 T5 Gunnar Broin 2020 Chanhassen, Minn. 71-76-67–214 T5 Cameron Piedra 2020 Coral Gables, Fla. 68-72-74–214 8 Harrison Ornstein 2019 Naples, Fla. 71-71-73–215 T9 August Meekhof 2020 Eastmanville, Mich. 70-76-70–216 T9 Alexander Gu 2020 Darien, Conn. 70-70-76–216 T9 Jackson Brimfield 2021 Chapel Hill, N.C. 73-75-68–216 T12 Jackson Lee 2020 Menlo Park, Calif. 75-74-68–217 T12 Artem Yalovenko 2019 Moscow, Russian Federation 73-71-73–217 T12 Connor McGarrity 2021 Bethesda, Md. 74-69-74–217 T12 David Sun 2019 (South Korea) Irvine, Calif. 74-66-77–217 16 Arav Patel 2021 East Brunswick, N.J. 73-70-75–218 T17 Calen Sanderson 2022 Skillman, N.J. 72-73-74–219 T17 Harley Kruschwitz 2020 North Manchester, Ind. 73-73-73–219 T17 Alexander Kline 2020 Jupiter, Fla. 72-74-73–219 T17 Zack Missigman 2020 Goodyear, Ariz. 69-77-73–219 T17 Bruce Huang 2021 (China) Windermere, Fla. 73-73-73–219 T17 Ronnie Kim 2021 Olney, Md. 75-72-72–219 T17 Jude Cummings 2020 Pittsford, N.Y. 71-69-79–219 T17 AJ Gilpin 2020 Norwell, Mass. 79-70-70–219 25 Mason Witt 2021 Jamestown, Ohio 77-70-73–220 T26 Bavake Sihota 2020 (Canada) Caledon, Ontario 75-77-69–221 T26 Garrett Engle 2021 Harrisburg, Pa. 76-74-71–221 T26 Cameron Cowland 2020 Dexter, Mich. 75-75-71–221 T26 Will Anderson 2020 Portage, Mich. 81-68-72–221 T26 Benjamin Basta 2021 Hudson, Ohio 74-73-74–221 T31 William Huang 2020 Exeter, N.H. 76-74-72–222 T31 Alexander Gibalevich 2020 Studio City, Calif. 78-72-72–222 T31 Bradford Cummins 2022 Nashville, Tenn. 75-73-74–222 T34 Satchel Hirsh 2020 Incline Village, Nev. 76-75-72–223 T34 Luke Lestini 2020 Pittsburgh, Pa. 73-75-75–223 T34 August Hoffman 2020 Kansas City, Mo. 77-71-75–223 T34 Adamo DiTullio 2019 (Canada) Fort Lauderdale, Fla. 75-74-74–223 T38 George Roessler 2021 New York, N.Y. 77-74-73–224 T38 Sam Hogan 2020 (Canada) Burlington, Ontario 76-76-72–224 T38 Topher Reed 2022 Fairview Park, Ohio 76-74-74–224 41 Stephen Bicks 2020 Ridgewood, N.J. 75-73-77–225 T42 Joshua Qian 2021 Westerville, Ohio 75-75-76–226 T42 Kevin Smith 2020 Wallingford, Pa. 73-75-78–226 44 Ian Davis 2022 Dallas, Texas 81-73-73–227 T45 Nick Li 2019 (Canada) Beijing, China 84-71-73–228 T45 Collier Curd 2020 Bowling Green, Ky. 76-81-71–228 T45 Rohan Reddy Aerrabolu 2021 Plano, Texas 77-72-79–228 T48 Jacob Tarkany 2021 Scottsdale, Ariz. 75-78-76–229 T48 David Stanford 2021 Vienna, Va. 76-78-75–229 T48 Alex Mulrooney 2021 Wilmington, Del. 75-76-78–229 T51 Adam Lauer 2021 Pittsburgh, Pa. 77-79-74–230 T51 Alex Hong 2019 Los Angeles, Calif. 78-74-78–230 T51 Yuqi Zhou 2020 (China) Rochester, Mich. 78-78-74–230 54 Michael Shyu 2020 Grove City, Ohio 79-73-79–231 T55 Ali Khan 2020 Westerville, Ohio 74-78-80–232 T55 Justin Sui 2020 Lake Orion, Mich. 77-79-76–232 57 Matthew Yun 2020 Ashburn, Va. 79-76-79–234 T58 Aditya Achar 2020 Concord, Ohio 78-78-79–235 T58 Edward Shen 2020 Ann Arbor, Mich. 75-85-75–235 60 Prayaag Oruganti 2021 Austin, Texas 82-79-75–236 T61 Martin Li 2019 (Canada) Beijing, China 84-75-79–238 T61 Jack Sonne 2020 Maineville, Ohio 77-83-78–238 T61 Conner Stevens 2020 Brookfield, Ohio 79-82-77–238 T64 Ty Vanitvelt 2020 Grand Blanc, Mich. 80-80-79–239 T64 Justin Hand 2020 Ellwood City, Pa. 77-84-78–239 T66 Joe Wilson 2022 West Chester, Ohio 83-78-80–241 T66 Colton Levey 2020 Twinsburg, Ohio 80-81-80–241 68 Donovan Morris 2020 Northfield Center, Ohio 84-80-78–242 69 Kahmar Byers 2020 Columbus, Ohio 83-80-81–244 70 Zach Hazard 2020 Olmsted Falls, Ohio 88-84-83–255

FINAL RESULTS: American Junior Golf Association 2017 Mill Creek Foundation Junior All-Star Mill Creek Golf Course (South), Boardman OH June 19 – 22, 2017

