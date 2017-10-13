WEEK 27 AND FINAL RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, Ohio
Thursday, October 12th, 2017

SKINS: $64.40 each
Dan Predovic #11 birdie 3
Steve Blackburn Jr. #12 Birdie 3
Ryan Stefanski #13 birdie 2
Steve Blackburn Jr. #17 birdie 2
Steve Blackburn Jr. #18 birdie 4

PIN SHOTS:
Ryan Stefanski #13 $56 Mulligan’s Pin
Steve Blackburn Jr. #17 $42

2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD – FINAL

PLAYERTOTALSkinsSkins $PinsPins $
Steve Blackburn Jr$1,872.9620$1,555.969$317.00
Ryan Stefanski$1,148.2316$988.234$160.00
Mark Foss$790.916$438.919$352.00
Bill Speirs$690.845$578.842$112.00
Mike Angie$386.334$245.334$141.00
Dan Predovic$293.234$275.231$18.00
Joey DiDonato$283.992$160.994$123.00
Brian Polick$249.673$214.671$35.00
Jack Garswood$238.502$172.502$66.00
Dave Sotka$149.001$69.001$80.00
Steve Blackburn Sr$128.501$57.503$71.00
Mike Hughes$114.331$84.331$30.00
Phil Bojc$103.501$103.500$0.00
Jarrod Dixon$97.501$57.501$40.00
Mike Dota$80.501$80.500$0.00
Matt Frey$57.501$57.500$0.00
Joe Ribbeli$48.000$0.001$48.00
Brian Perkins$40.000$0.001$40.00
Erron Gomez$36.000$0.001$36.00
Sam Corabi$36.000$0.001$36.00
Eddie Neer$27.000$0.001$27.00
Rob Schustrich$27.000$0.001$27.00
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