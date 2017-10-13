WEEK 27 AND FINAL RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, Ohio
Thursday, October 12th, 2017
SKINS: $64.40 each
Dan Predovic #11 birdie 3
Steve Blackburn Jr. #12 Birdie 3
Ryan Stefanski #13 birdie 2
Steve Blackburn Jr. #17 birdie 2
Steve Blackburn Jr. #18 birdie 4
PIN SHOTS:
Ryan Stefanski #13 $56 Mulligan’s Pin
Steve Blackburn Jr. #17 $42
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD – FINAL
|PLAYER
|TOTAL
|Skins
|Skins $
|Pins
|Pins $
|Steve Blackburn Jr
|$1,872.96
|20
|$1,555.96
|9
|$317.00
|Ryan Stefanski
|$1,148.23
|16
|$988.23
|4
|$160.00
|Mark Foss
|$790.91
|6
|$438.91
|9
|$352.00
|Bill Speirs
|$690.84
|5
|$578.84
|2
|$112.00
|Mike Angie
|$386.33
|4
|$245.33
|4
|$141.00
|Dan Predovic
|$293.23
|4
|$275.23
|1
|$18.00
|Joey DiDonato
|$283.99
|2
|$160.99
|4
|$123.00
|Brian Polick
|$249.67
|3
|$214.67
|1
|$35.00
|Jack Garswood
|$238.50
|2
|$172.50
|2
|$66.00
|Dave Sotka
|$149.00
|1
|$69.00
|1
|$80.00
|Steve Blackburn Sr
|$128.50
|1
|$57.50
|3
|$71.00
|Mike Hughes
|$114.33
|1
|$84.33
|1
|$30.00
|Phil Bojc
|$103.50
|1
|$103.50
|0
|$0.00
|Jarrod Dixon
|$97.50
|1
|$57.50
|1
|$40.00
|Mike Dota
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Matt Frey
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Joe Ribbeli
|$48.00
|0
|$0.00
|1
|$48.00
|Brian Perkins
|$40.00
|0
|$0.00
|1
|$40.00
|Erron Gomez
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Sam Corabi
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Eddie Neer
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
|Rob Schustrich
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
No Comment