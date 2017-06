FOX DEN WEDNESDAY BIG SKINS GAME

Fox Den Golf Course, Stow, Ohio

Wednesday, May 31, 2017



FIRST NINE SKINS: $80 each

Al Freeman Hole #7 Eagle 3

Taylor Rising Hole #8 Birdie 3

SECOND NINE SKINS: $180 each

Ty Kovach Hole #13 Birdie 3

Mike Armour Hole #16 Birdie 3