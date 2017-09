2017 Fox Den Big Skins Game Results

Fox Den Golf Course, Stow

Wednesday, August 30, 2017

First Nine Skins: $40 each

Ryan Stefanski Hole #10 birdie 3

Brad Hotchkiss Hole #12 birdie 2

Mathew Frey Hole #14 birdie 4

Second Nine Skins: $200 each

Russ Rybka Hole #2 birdie 3

Tyler McHugh Hole #4 birdie 3