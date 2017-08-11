2017 Cleveland Skins Game: Week 18 Results

GREATER CLEVELAND SKINS GAME
WEEK 18 RESULTS
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, OH
Thursday Aug. 10th, 2017
DOUBLE-DOWN SKINS: $103.50 each
Jack Garswood #10 birdie 3
Mike Angie #11 birdie 3
Phil Bojc #14 birdie 4
Steve Blackburn Jr. #16 birdie 3
PIN SHOTS:
Bill Speirs #13 $56
Steve Blackburn Jr. #17 $72 Mulligan’s Pin Shot
2017 CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD THROUGH WEEK 18
|PLAYER
|TOTAL
|Skins
|Skins $
|Pins
|Pins $
|Steve Blackburn Jr
|$1,344.17
|11
|$1,146.17
|4
|$198.00
|Mark Foss
|$654.66
|4
|$329.66
|8
|$325.00
|Ryan Stefanski
|$649.66
|8
|$605.66
|1
|$44.00
|Bill Speirs
|$477.67
|3
|$421.67
|1
|$56.00
|Joey DiDonato
|$265.99
|2
|$160.99
|3
|$105.00
|Brian Polick
|$249.67
|3
|$214.67
|1
|$35.00
|Mike Angie
|$217.50
|1
|$103.50
|3
|$114.00
|Dan Predovic
|$153.33
|2
|$153.33
|0
|$0.00
|Dave Sotka
|$149.00
|1
|$69.00
|1
|$80.00
|Jack Garswood
|$145.50
|1
|$103.50
|1
|$42.00
|Mike Hughes
|$114.33
|1
|$84.33
|1
|$30.00
|Phil Bojc
|$103.50
|1
|$103.50
|0
|$0.00
|Jarrod Dixon
|$97.50
|1
|$57.50
|1
|$40.00
|Mike Dota
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Matt Frey
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Steve Blackburn Sr
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Joe Ribbeli
|$48.00
|0
|$0.00
|1
|$48.00
|Brian Perkins
|$40.00
|0
|$0.00
|1
|$40.00
|Erron Gomez
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Sam Corabi
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Eddie Neer
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
|Rob Schustrich
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
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