Greater Cleveland Skins Game

2017 Cleveland Skins Game: Week 18 Results

Greater Cleveland Skins Game

GREATER CLEVELAND SKINS GAME
WEEK 18 RESULTS
Fowler’s Mill Golf Course, Chesterland, OH
Thursday Aug. 10th, 2017

DOUBLE-DOWN SKINS: $103.50 each
Jack Garswood #10 birdie 3
Mike Angie #11 birdie 3
Phil Bojc #14 birdie 4
Steve Blackburn Jr. #16 birdie 3

PIN SHOTS:
Bill Speirs #13 $56
Steve Blackburn Jr. #17 $72 Mulligan’s Pin Shot

2017 CLEVELAND SKINS GAME LEADERBOARD THROUGH WEEK 18

PLAYER TOTAL Skins Skins $ Pins Pins $
Steve Blackburn Jr $1,344.17 11 $1,146.17 4 $198.00
Mark Foss $654.66 4 $329.66 8 $325.00
Ryan Stefanski $649.66 8 $605.66 1 $44.00
Bill Speirs $477.67 3 $421.67 1 $56.00
Joey DiDonato $265.99 2 $160.99 3 $105.00
Brian Polick $249.67 3 $214.67 1 $35.00
Mike Angie $217.50 1 $103.50 3 $114.00
Dan Predovic $153.33 2 $153.33 0 $0.00
Dave Sotka $149.00 1 $69.00 1 $80.00
Jack Garswood $145.50 1 $103.50 1 $42.00
Mike Hughes $114.33 1 $84.33 1 $30.00
Phil Bojc $103.50 1 $103.50 0 $0.00
Jarrod Dixon $97.50 1 $57.50 1 $40.00
Mike Dota $80.50 1 $80.50 0 $0.00
Matt Frey $57.50 1 $57.50 0 $0.00
Steve Blackburn Sr $57.50 1 $57.50 0 $0.00
Joe Ribbeli $48.00 0 $0.00 1 $48.00
Brian Perkins $40.00 0 $0.00 1 $40.00
Erron Gomez $36.00 0 $0.00 1 $36.00
Sam Corabi $36.00 0 $0.00 1 $36.00
Eddie Neer $27.00 0 $0.00 1 $27.00
Rob Schustrich $27.00 0 $0.00 1 $27.00

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