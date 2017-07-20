Greater Cleveland Skins Game

2017 Cleveland Skins Game: Week 15 Results

Greater Cleveland Skins Game

WEEK 15 RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Madison Country Club, Madison, Ohio
Thursday, July 20th, 2017

SKINS: $57.50 each
Steve Blackburn Jr. # 11 birdie 3
Jarrod Dixon #12 birdie 3
Steve Blackburn Jr. #16 eagle 3
Brian Polick # 17 birdie 3

PIN SHOTS:
Mike Angie #10 $30
Jarrod Dixon #15 $40 Mulligan’s Pin Shot

2017 Greater Cleveland Skins Game Leaderboard thru Week 15

PLAYERTOTALSkinsSkins $PinsPins $
Steve Blackburn Jr$1,065.179$939.173$126.00
Mark Foss$549.663$260.667$289.00
Ryan Stefanski$546.167$502.161$44.00
Bill Speirs$421.673$421.670$0.00
Brian Polick$249.673$214.671$35.00
Joey DiDonato$223.992$160.992$63.00
Dave Sotka$149.001$69.001$80.00
Mike Hughes$114.331$84.331$30.00
Mike Angie$114.000$0.003$114.00
Jarrod Dixon$97.501$57.501$40.00
Dan Predovic$84.331$84.330$0.00
Mike Dota$80.501$80.500$0.00
Matt Frey$57.501$57.500$0.00
Steve Blackburn Sr$57.501$57.500$0.00
Joe Ribbeli$48.000$0.001$48.00
Jack Garswood$42.000$0.001$42.00
Brian Perkins$40.000$0.001$40.00
Erron Gomez$36.000$0.001$36.00
Sam Corabi$36.000$0.001$36.00
Eddie Neer$27.000$0.001$27.00

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