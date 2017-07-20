2017 Cleveland Skins Game: Week 15 Results

WEEK 15 RESULTS:
2017 GREATER CLEVELAND SKINS GAME
Madison Country Club, Madison, Ohio
Thursday, July 20th, 2017
SKINS: $57.50 each
Steve Blackburn Jr. # 11 birdie 3
Jarrod Dixon #12 birdie 3
Steve Blackburn Jr. #16 eagle 3
Brian Polick # 17 birdie 3
PIN SHOTS:
Mike Angie #10 $30
Jarrod Dixon #15 $40 Mulligan’s Pin Shot
2017 Greater Cleveland Skins Game Leaderboard thru Week 15
|PLAYER
|TOTAL
|Skins
|Skins $
|Pins
|Pins $
|Steve Blackburn Jr
|$1,065.17
|9
|$939.17
|3
|$126.00
|Mark Foss
|$549.66
|3
|$260.66
|7
|$289.00
|Ryan Stefanski
|$546.16
|7
|$502.16
|1
|$44.00
|Bill Speirs
|$421.67
|3
|$421.67
|0
|$0.00
|Brian Polick
|$249.67
|3
|$214.67
|1
|$35.00
|Joey DiDonato
|$223.99
|2
|$160.99
|2
|$63.00
|Dave Sotka
|$149.00
|1
|$69.00
|1
|$80.00
|Mike Hughes
|$114.33
|1
|$84.33
|1
|$30.00
|Mike Angie
|$114.00
|0
|$0.00
|3
|$114.00
|Jarrod Dixon
|$97.50
|1
|$57.50
|1
|$40.00
|Dan Predovic
|$84.33
|1
|$84.33
|0
|$0.00
|Mike Dota
|$80.50
|1
|$80.50
|0
|$0.00
|Matt Frey
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Steve Blackburn Sr
|$57.50
|1
|$57.50
|0
|$0.00
|Joe Ribbeli
|$48.00
|0
|$0.00
|1
|$48.00
|Jack Garswood
|$42.00
|0
|$0.00
|1
|$42.00
|Brian Perkins
|$40.00
|0
|$0.00
|1
|$40.00
|Erron Gomez
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Sam Corabi
|$36.00
|0
|$0.00
|1
|$36.00
|Eddie Neer
|$27.00
|0
|$0.00
|1
|$27.00
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