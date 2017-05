RESULTS: 2017 NOPGA Pro-Pro & Match Play Qualifier

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Bridgestone/Jani-King Pro-Pro

and Season Long Match Play Qualifier

Firestone Country Club South Course, Akron, Ohio

Monday, May 8, 2017

T1 Justin Long / Steve Parker 33-34–67 -3 $1,366.67

T1 Mark Evans / Dennis Miller 34-33–67 -3 $1,366.67

T1 Ronald DeJacimo / Nathan Tarter 33-34–67 -3 $1,366.67

T4 Randy Dietz / Cory Kumpf 32-36–68 -2 $800.00

T4 Nick Paez / Chris Walsh 35-33–68 -2 $800.00

T4 Mike Stone / Steve Stone 34-34–68 -2 $800.00

7 Trent Maxwell / Casey Schrader 38-31–69 -1 $600.00

T8 Noah Horstman / Adam Lewicki 36-34–70 E $425.00

T8 Jon Mills / Ned Weaver 34-36–70 E $425.00

T8 Milton Carswell / Nicholas Myers 35-35–70 E $425.00

T8 David Champagne / Gary Robison 34-36–70 E $425.00

T12 Jake Houston / Michael Rankin 34-37–71 +1 $225.00

T12 Mark Bixler / Scott Pollack 36-35–71 +1 $225.00

T12 Joseph Leenheer / William McKinley 36-35–71 +1 $225.00

T12 Tom Atchison / Mitchell Camp 37-34–71 +1 $225.00

Out of the Money / Did Not Qualify:

T16 Nicholas Latimer-Zabor Pepper Pike Club / Michael Maxwell Windmill Lakes GC 72

T16 Michael Heisterkamp Chagrin Valley / Eric Morgan Plum Brook CC 72

T16 Glenn Cunningham Silver Lake / Jason Nussbaum Congress Lake 72

T16 Kim Boehlke PGA / Terry Shell PGA 72

T16 Scott Karabin Black Brook CC / Joe Meglen GolfTEC-Stonebrook 72

T16 Mike Pickett Northern Ohio PGA / Gary Trivisonno PGA 72

T22 Craig Burrows Pine Hills GC / Mark Weitendorf Firestone CC 73

T22 Tony Adcock Lakeview GC / Scott DeMuesy Fairways at Arrowhead 73

T22 Dustin Lieber Eagle Creek GC / David Morgan Eagle Creek GC 73

T25 John Goodson Lake Forest / Joe Vojtko Fox Den GC 74

T25 Daniel Paladino Canterbury / Colin Westphal Canterbury 74

T25 Larry Manski Fox Den GC / Michael Shulas Trumbull 74

T25 Jaysen Hansen Beechmont / Gregory Smith Westbrook CC 74

T25 Nick Gustin Erie Shores GC / Steve Siko Quail Hollow CC- W/M 74

T25 Daniel Terry Northern Ohio PGA / Jeff Willis Willandale GC 74

T25 Steven Carter Firestone CC / Dan Dauk Firestone 9 74

T25 Jim Logue Brookside / Charlie Wood Mayfield Sand Ridge Club 74

T25 Drew Pierson Shaker Heights / Mark Sierak Barrington 74

T34 Adam Stinogle Beechmont / Anthony Zummo Berkshire Hills 76

T34 Andy Santor Mill Creek GC – North/ Scott Sundstrom Youngstown 76

T34 Garrett Korte The Country Club / Stephen Radcliff Pike Run GC 76

T37 Patrick Griffin Catawba Island Club / Trevor Thomas NOPGA 77

T37 Rob Moss Pepper Pike Club/ Clifford Purtilo Oberlin 77

T39 Matt Rutland Westwood / John Sico Westwood 78

T39 David Mottice Fairlawn / Jordan Paolini Fairlawn 78

41 Todd Company Red Tail / Judd Stephenson Avon Oaks 79

42 Katie Kirk Westwood / Chris Knevel Westwood 81