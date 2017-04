RESULTS: 2017 NOPGA Pro-Pro Kick Off Scramble

FINAL RESULTS: Northern Ohio PGA

Kick Off Pro-Pro Scramble

Shady Hollow Country Club, Massillon, Ohio

Monday, April 10, 2017

1 Mike Stone Belmont CC / Steve Stone Stone Ridge GC 61 -11 $1,400.00

T2 Mark Evans Mayfield Sand Ridge Club / Jaysen Hansen Beechmont 62 -10 $900.00

T2 Tony Adcock Lakeview GC / Daniel Terry Northern Ohio PGA 62 -10 $900.00

T2 Craig Burrows Pine Hills GC / Joe Meglen GolfTEC-Stonebrook 62 -10 $900.00

T5 Scott Pollack Callaway / Chris Walsh GolfTEC-Stonebrook 63 -9 $492.86

T5 Steve Parker Portage / Adam Lewicki Portage 63 -9 $492.86

T5 David Champagne Firestone CC / Jon Mills KSU GC 63 -9 $492.86

T5 Dan Dauk Raymond C Firestone G.C. / Mike Pickett NOPGA 63 -9 $492.86

T5 Milton Carswell Stone Oak CC / Jordan Schroeder Findlay CC 63 -9 $492.86

T5 John Powers Cleveland State / Steven Weir Cleveland State 63 -9 $492.86

T5 Rob Moss Pepper Pike Club / Steve Mulcahy Shawnee CC 63 -9 $492.86

T12 Joseph Borawski Brookside / Gary Robison Brookside 64 -8 $216.67

T12 Brad Apple Belmont CC / Jamie Broce University of Toledo 64 -8 $216.67

T12 Kelcey Eberle Congress Lake / Jason Nussbaum Congress Lake 64 -8 $216.67

OUT OF THE MONEY:

T15 Nick Gustin Erie Shores GC/ Steve Siko Quail Hollow CC- W/M 65 -7

T15 Tim Perin Lakewood / Tom Waitrovich Lakewood 65 -7

T15 Cory Kumpf Brookside / Casey Schrader Pepper Pike Club, The 65 -7

T15 Tom Atchison Salem GC / Mitchell Camp Club Walden 65 -7

T15 Gregg Matthus Shady Hollow / Jon Jones Youngstown 65 -7

20 Ronald DeJacimo Firestone CC / Nathan Tarter Firestone CC 66 -6

T21 Mark Bixler Kirtland / William McKinley Canterbury 67 -5

T21 Matthew Creech Mayfield Sand Ridge Club / Charlie Wood Mayfield Sand Ridge Club 67 -5

T23 Noah Horstman Beechmont / Drew Pierson Shaker Heights 68 -4

T23 Garrett Korte The Country Club / David Morgan Eagle Creek GC 68 -4

T23 Eric Morgan Plum Brook CC / Steven Kalail Plum Brook CC 68 -4

T23 John Goodson Lake Forest / Bill Reilly Fox Den GC 68 -4

T23 Kevin Miller Willandale GC / Jeff Willis Willandale GC 68 -4

T28 Tim Monroe Golf Improvement Center / Matt Rutland Westwood 69 -3

T28 Craig Goldsberry Bent Tree GC / Audrey Nelson Bent Tree GC 69 -3

T28 Greg Andrego Ellsworth Meadows / Trent Maxwell Windmill Golf Center​ 69 -3

T28 Jake Houston Beechmont / Michael Rankin Westbrook CC 69 -3

32 Rob Schulze NOGA / John Sico Westwood 70 -2

T33 Todd Ekstrand Fox Meadow Country / Rob Smyser Fox Meadow Country 71 -1

T33 Andy Santor Mill Creek GC / Brian Tolnar Mill Creek GC 71 -1

T35 Larry Manski Fox Den GC / Jeffrey Tritt 72 E

T35 Richard Danch The College of Wooster / Scott DeMuesy Fairways at Arrowhead 72 E

T35 Asa Donaldson Shawnee CC / Trevor Thomas 72 E

T38 Todd Company Red Tail / Matt Dunning Red Tail 74 2

T38 Glenn Cunningham Silver Lake / Thomas Chagnot Silver Lake 74 2