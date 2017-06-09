GROUPINGS AND STARTING TIMES:
2017 UNGVARY MEMORIAL 2 MAN JUMBLE
presented by Edgar’s Restaurant
Good Park Golf Course, Akron
Saturday, June 10, 2017
8:48 CREWSE/LAMBOS MILLER/LAHNAN
8:55 BISHOP/KOPREVIC BEEBE/TRIER
9:03 HEPNAR/GASSER LOFTIN/HARBERT
9:10 HULL/HULL MARSINEK/CUTLIP
9:18 SOWA/BOARDMAN LUCKENBAUGH/ROTH
9:26 STARTERS TIME
9:33 CEA/BELL HUNTLEY/FLEMING
9:41 CUTLIP/STORMER BRAWLEY/LEWIS
9:49 RYBKA/REAM WARREN/WATKINS
9:57 SIMPSON/BOJC CLENDENIN/BLACKBURN
10:05 STARTERS TIME
10:12 NIXON/SCHREIBER LYON/LYON
10:20 FRICKER/LOWRY VINCELETTE/VINCELETTE
10:28 ARMOUR/FREEMAN MARR/SPINO
10:36 KARAMAS/KLOETZER KOINIS/ANDERSON
10:44 SCHMUR/CHZANOWSKI FAILOR/SWEAT
10:52 J. ANDERSON/MARTINA STEFANSKI/FREY
11:00 ANDERSON/BARTUM SOTKA/ANAGNOST
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