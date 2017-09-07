STARTING TIMES: 2017 Turkeyfoot Fall Jumble

GROUPINGS AND STARTING TIMES:
2017 Turkeyfoot 27-Hole Fall Jumble
Turkeyfoot Lake Golf Links, Akron
Saturday, September 8, 2017
Teams not yet registered that wish to play: call Tim Davis at (330) 608-2096.
8:00 HULL/THIRION THORNTON/SUTTER
8:10 SCHRADER/DiFRAN CHAPMAN/KUTTLER
8:20 SOTKA/ANAGNOST KOPREVIC/BISHOP
8:30 SKIDMORE/DOWNING BEEBE/LOOMIS
8:40 KOINIS/ANDERSON BOWMAN/SHANNON
8:50 RODGERS/RODGERS FREY/WILD
9:00 PETERSON/McBRIDE SKUFCA/INVINE
9:10 STARTERS TIME
9:20 PETIT/PETIT VOUGHT/FEDERONICK
9:30 HEPNER/BRICKER SCHNEIDER/BODDE
9:40 TRIER/HULL CLENDENIN/BLACKBURN JR
9:50 CUTLIP/STORMER MILLER/LAHNAN
10:00 LIVAK/RIBELLI AJAC/AJAC lll
10:10 WAKELING/NEMETH MARR/STEFANSKI
10:20 SHISLER/LAVOLA SIEB/ALLARD
10:30 STARTERS TIME
10:40 KLOETZER/ FRYMAN/MAIER
10:50 CREWSE/VINCELETTE FREEMAN/KOVACH
11:00 STACK/MARTIN HEDRICK/TARTER
11:10 ANDERSON/MARTINA ANDERSON/BARTRUFF
11:20 BERKHEIMER/WATKINS
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