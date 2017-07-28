STARTING TIMES: 2017 Turkeyfoot 2-M Scramble

GROUPINGS AND STARTING TIMES:
2017 Turkeyfoot 2-Man Scramble
Turkeyfoot Lake Golf Links, Akron
Sunday, July 30, 2017
8:30 HEIM/LENTON BEEBE/ALLEN
8:40 TRENT/STORMER LOFTIN/McCAULEY
8:50 TOTH/FIORA SCHNEIDER/PROK
9:00 NIXON/NICKSON McCAULLEY/MIANO
9:10 LUCKY/ROTH KAISER/ROYER
9:20 LOWRY/DeCHECO LIVAK/RIBELLO
9:30 STARTERS TIME
9:40 VOUGHT/FEDERONICK THORNTON/MARTIN
9:50 STEFKO/PALAY GASSER/GASSER
10:00 BLACKBURN/CLENDENIN HEPNER/BRICKER
10:10 KOINIS/TBA MILLER/MOORE
10:20 SEEVER/MENDOZA BERKHEIMER/BERKHEIMER
10:30 TRIER/CUTLIP CREWSE/VINCELETTE
10:40 STARTERS TIME
10:50 ARMOUR/WATKINS KARAMAS/KLOETZER
11:00 HULL/WARREN SIMPSON KRIVANEK
11:10 TARTER/HEDRICK CICCARELLO/HULL
11:20 MILLER/LAHNAN STACK/MARTIN
11:30 SOTKA/ANAGNOST STEFANSKI/SMITH
11:40 KOPREVIC/KABASKY KOVACH/SKIDMORE
11:50 STARTERS TIME
12:00 ANDERSON/BARTRUFF ANDERSON/MARTINA
12:10 MALLETTE/MALLETTE MARR/SPINO
12:20 BRYSON/HERCHEK RYBKA/REAM
No Comment