STARTING TIMES: 2017 Summit County Am Rd1

ROUND 1 GROUPINGS AND STARTING TIMES:

Summit County Amateur Golf Championship

Good Park Golf Course, Akron

Saturday, August 5, 2017



MORNING WAVE:

ALLEN, GEORGE 7:45 AM 1

SOTKA, DAVID 7:45 AM 1

WALIGURA, JADE 7:45 AM 1

CONA, GARRETT 7:45 AM 10

KARDISH, AUSTIN 7:45 AM 10

STALLSMITH, ANTHONY 7:45 AM 10

ANAGNOST, NIKO 7:53 AM 1

BRAWLEY, RYAN 7:53 AM 1

POLICHENA, NICK 7:53 AM 1

BARBER, DOUG 7:53 AM 10

BEEBE, BRIAN 7:53 AM 10

STEFFEN, FRANK 7:53 AM 10

BLACKBURN, STEVE 8:01 AM 1

RADIS, BUD 8:01 AM 1

SCHUSTRICH, ROB 8:01 AM 1

GRUNSTEIN, JUSTIN 8:01 AM 10

MINEAR, CHRIS 8:01 AM 10

WATKINS, TYLER 8:01 AM 10

CEA, JIM 8:09 AM 1

CUTLIP, DEAN 8:09 AM 1

TRIER, DAVID 8:09 AM 1

BARBAS, JEFFREY 8:09 AM 10

KLOETZER, SHAUN 8:09 AM 10

LOOMIS, ROB 8:09 AM 10

FLEMING, DOUG 8:17 AM 1

PETERSON, KURT 8:17 AM 1

THOMAS, MARK 8:17 AM 1

BUEHLER, DUSTIN 8:17 AM 10

DIMEO, SAM 8:17 AM 10

WILLIAMS, LUKE 8:17 AM 10

GAUDAGNI, MARK 8:25 AM 1

SPALDING, AJ 8:25 AM 1

SPALDING, STEPHEN 8:25 AM 1

EGGLETON, CHRIS 8:25 AM 10

SAVAGE, DREW 8:25 AM 10

WITMER, MICHAEL 8:25 AM 10

BOJC, PHIL 8:33 AM 1

KRIVANEK, JIM 8:33 AM 1

SIMPSON, MIKE 8:33 AM 1

FERRARA, EVAN 8:33 AM 10

TERRY, DAN 8:33 AM 10

YACOVAZZI, ANTHONY 8:33 AM 10

CREWSE, AARON 8:41 AM 1

LOWRY, RICH 8:41 AM 1

VINCELETTE, BRIAN 8:41 AM 1

OKESON, CHRIS 8:41 AM 10

REGIMBAL, MATT 8:41 AM 10

RUSH, ERIC 8:41 AM 10

CICCARELLO, MARK 8:49 AM 1

GRANATA, ANGELO 8:49 AM 1

LEWIS, ALAN 8:49 AM 1

HORNE, CHRIS 8:49 AM 10

KLOETZER, SHAUN 8:49 AM 10

LIVAK, FRANK 8:49 AM 10

BRYSON, RICK 8:57 AM 1

CLENDENIN, HOWARD 8:57 AM 1

KOVACH, TY 8:57 AM 1

HEAVNER, TIM 8:57 AM 10

LEISER, JONATHON 8:57 AM 10

WARREN, MATT 8:57 AM 10

BELDEN, DAN 9:05 AM 1

MENDOZA, RAOUL 9:05 AM 1

MILLER, FRED 9:05 AM 1

GODA, DAVE 9:05 AM 10

KLARIC III, MICHAEL 9:05 AM 10

MULLEN, MATT 9:05 AM 10

CHADIMA, JASON 9:15 AM 1

MOONEY, BILL 9:15 AM 1

MULLEN, SCOTT 9:15 AM 1

ABRAHAM, TYSON 9:15 AM 10

ARCHER, DAVE 9:15 AM 10

MERRIL, TREVOR 9:15 AM 10



AFTERNOON WAVE:

FRICKER, STEVE 12:00 PM 1

KRILL, DENNY 12:00 PM 1

ZACHADY, JASON 12:00 PM 1

AGARENZO, MYCHAL 12:00 PM 10

KOLKOVICH, ELLIOT 12:00 PM 10

TROUTMAN, KEN 12:00 PM 10

CARPENTER, JAY 12:08 PM 1

SATTLER, DAVID 12:08 PM 1

WILSON, STEVE 12:08 PM 1

CAWLEY, MIKE 12:08 PM 10

SCHNUR, JOHN 12:08 PM 10

UTRUP, CHRISTOPHER 12:08 PM 10

BALDRIDGE, BRAYDEN 12:16 PM 1

LAHNAN, LARRY 12:16 PM 1

O’HARA, ADAM 12:16 PM 1

ELLISON, WILL 12:16 PM 10

GENOVESE, BRAD 12:16 PM 10

GRAYSON, ANDREW 12:16 PM 10

CHIESA, JACKSON 12:24 PM 1

KASUNICH, JARROD 12:24 PM 1

WILSON JR, STEVE 12:24 PM 1

FEITH, TAYLOR 12:24 PM 10

MINKO, PAUL 12:24 PM 10

NIXON, BRANDON 12:24 PM 10

CONJERTI, JARROD 12:32 PM 1

MOLDOVAN, MAXWELL 12:32 PM 1

NEMETH, JOE 12:32 PM 1

LOFTIN, ALEX 12:32 PM 10

RYAN, CORY 12:32 PM 10

WONKOVICH, ERIC 12:32 PM 10

ARMOUR, MIKE 12:40 PM 1

KABASKY, JOHN 12:40 PM 1

WENGER, JEFF 12:40 PM 1

HARTMAN, MATTHEW 12:40 PM 10

HINTON, JIMMY 12:40 PM 10

SWENTON, SAM 12:40 PM 10

MARR, DAN 12:48 PM 1

SPINO, BOB 12:48 PM 1

STEFANSKI, RYAN 12:48 PM 1

LEONE, VINCENT 12:48 PM 10

SMITH, IAN 12:48 PM 10

WOOD, JAMISON 12:48 PM 10

FREY, MATTHEW 12:56 PM 1

HOSTETTLER, RYAN 12:56 PM 1

WALKER, CHRIS 12:56 PM 1

ENGLISH, JACOB 12:56 PM 10

JENKINS, EVAN 12:56 PM 10

NEFF, TOM 12:56 PM 10

KOWALSKI, GARY 1:04 PM 1

NIXON, ANTWUAN 1:04 PM 1

SIBIT, DERIK 1:04 PM 1

ALSTADT, ZACH 1:04 PM 10

CORLETT, JEFF 1:04 PM 10

DRUKENBROD, ZACH 1:04 PM 10



