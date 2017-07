GROUPINGS AND STARTING TIMES:

2017 Davey Tree Ohio Open Championship

Fox Meadow and Weymouth Country Clubs, Medina

Round 1: Monday, July 17th

Round 2: Tuesday, July 18th

Round 1: Fox Meadow Country Club 07/17/2017

# Time Name

1 8:00 Steven England (a), Carlisle, OH

Nick Sims, Urbana, OH

Jay Schiffbauer, Fairport, OH

10 8:00 Donavan Ray (a), Warren, OH

Nicholas Paxos, Canton, OH

Brent Kraft, Cincinnati, OH

1 8:11 Dustin Lieber, Norwalk, OH

Logan Holt, Dublin, OH

Kaleb Smith (a), Mansfield, OH

10 8:11 Kelcey Eberle, Akron, OH

Mark Hach (a), Solon, OH

Daniel Terry, Wadsworth, OH

1 8:22 Gary Trivisonno, Aurora, OH

Chase Wilson, Zanesville, OH

Matthew McAdoo (a), Twinsburg, OH

10 8:22 Cory Kumpf, Massillon, OH

Jack Mancinotti (a), Toledo, OH

Steve Parker, Copley, OH

1 8:33 Steven Weir, Brunswick, OH

Spencer Koch (a), Medina, OH

Kevin McCall, Chagrin Falls, OH

10 8:33 Caleb Ramirez (a), Columbus, OH

Nathan Tarter, Akron, OH

Tim Conley, Canton, OH

1 8:44 Trevor Bright, Newark, OH

John Powers, Cleveland, OH

Zak Supelak (a), Copley, OH

10 8:44 Justin Hallapy (a), Hubbard, OH

Michael Wolf, Mason, OH

Matt Smith, Pataskala, OH

1 8:55 Walt Robertson, Cleveland, OH

Louis Sliwiak Jr, Mentor, OH

Christopher Williard (a), Blacklick, OH

10 8:55 Casten Reed, Napoleon, OH

Jarrod Kasunick (a), Massillon, OH

Sam Geise, Centerville, OH

1 9:06 Russell Papa, Solon, OH

Marcus Stratton, Bay Village, OH

George Chase (a), Cleveland, OH

10 9:06 Jake Gilkison (a), Springboro, OH

Tyler McHugh, Aurora, OH

Bryan Kordupel (a), Youngstown, OH

1 9:17 George Papas (a), Hinckley, OH

Nick Popely, Painesville, OH

Jonathan Ransone (a), Hilliard, OH

10 9:17 Casey Schrader, Chagrin Falls, OH

Jared Howard, Dublin, OH

Josh Gilkison (a), Springboro, OH

1 9:28 Emmett Caskey (a), Uniontown, OH

Thomas Kubinski, University Heights, OH

Ryan Hall (a), Powell, OH

1 12:15 Brian Bir, Cleveland, OH

Evan Schreck (a), Medina, OH

Jonathan Thornton, Akron, OH

10 12:15 Hunter Lowder (a), Brewster, OH

Evan Gray (a), Bruswick, OH

Joe Meglen, Lakewood, OH

1 12:26 Christopher Sloan, Dayton, OH

Cameron MacLellan (a), Medina, OH

Dennis Holub Jr, Reminderville, OH

10 12:26 Ken Kinkopf (a), Dublin, OH

Patrick Luth, Medina, OH

Rob Moss, Broadview Heights, OH

1 12:37 Nick Paez, Rocky River, OH

Matt Rura, Cortland, OH

Justin Roth (a), Brunswick, OH

10 12:37 Tim Crouch, Mount Vernon, OH

Michael Balcar, Toledo, OH

Joey Krecic (a), Columbia Station, OH

1 12:48 Zach Mandry (a), Solon, OH

Stephen Gangluff, Marysville, OH

Mark Sierak, Hudson, OH

10 12:48 Tyler Light, Massillon, OH

Jake McBride, Hartville, OH

Alex Weiss (a), Pickerington, OH

1 12:59 Glenn Cunningham, Cuyahoga Falls, OH

David Champagne, Copley, OH

Nicholas Infanti (a), Cleveland, OH

10 12:59 Mike Kaido, Zanesville, OH

Mark Evans, Peninsula, OH

Kurt Peterson (a), Bolivar, OH

1 1:10 John Chaney, Westlake, OH

Chad Middaugh, Dublin, OH

Wesley Neal (a), Westlake Ohio, OH

10 1:10 Ryan Troyer, Dover, OH

Jack Sparling, Dublin, OH

Jacob Appleby (a), Canton, OH

1 1:21 Logan Lagodich, Canton, OH

William Bethune (a), Rocky River, OH

David Morgan, Wellington, OH

10 1:21 Paul Macke, Cincinnati, OH

Joey Cilone (a), East liverpool, OH

Rip Roggow, Columbus, OH

1 1:32 Jacob Stasiulewicz, Galena, OH

J.D. Fletcher (a), 43015, OH

Doug Smith, Columbus, OH

10 1:32 Alex Miday (a), Canton, OH

David Tepe, Liberty Township, OH

Ian Hardesty (a), Chardon, OH

1 1:43 Alec Velasco (a), Dayton, OH

Derek Hamm (a), Heath, OH

Cameron Root (a), Dublin, OH

Round 1: Weymouth Club 07/17/2017

# Time Name

1 8:00 Jacob English (a), Columbus, OH

Luke-John Janci (a), Leetonia, OH

Mitch Levengood (a), New Philadelphia, OH

10 8:00 David Field (a), Cincinnati, OH

Ryan Sikora (a), Avon, OH

Brandon Fivecoait (a), Vincent, OH

1 8:11 Steven Vaughn, Parma

DJ Smith (a), Parma, OH

Jason Garnet (a), North Royalton, OH

10 8:11 Bob Henighan (a), Medina, OH

Guillermo Martinez, West Chester, OH

Ben Smith, Westfield Center, OH

1 8:22 Chris Capriolo, Westlake, OH

Brian Smith (a), Amherst, OH

Justin Miller, Barberton, OH

10 8:22 Brandon Pluchinsky (a), North Lima, OH

Mike Meiner, Hamilton, OH

Joey Arcuri (a), Cincinnati, OH

1 8:33 Richard Denny III, Germantown, OH

Justin Long, Ravenna, OH

Harrison Vonderau (a), Columbia Station, OH

10 8:33 Kevin Hall, Cincinnati, OH

Randy Dietz, Tallmadge, OH

Justin Perdue (a), Dublin, OH

1 8:44 Michael Ross (a), Hinckley, OH

Jim Karr, Columbia Station, OH

Rob Chappell, Cincinnati, OH

10 8:44 Steven Lee, Columbus, OH

Mitchell Camp, Aurora, OH

Will Kurtz (a), Hudson, OH

1 8:55 Benjamin Jones (a), Strongsville, OH

Preston Robinette, Berlin Heights, OH

Clayton Portz, Springfield, OH

10 8:55 Clark Engle (a), Springfield, OH

Pete Skirpstas, Medina, OH

Ryan Gutowski, Stow, OH

1 9:06 Ben Herman (a), Germantown, OH

Kyle Ritter (a), Cincinnati, OH

Daniel Traeger, Akron, OH

10 9:06 Benjamin Tuttle, Columbus, OH

Brayden Baldridge (a), Howard, OH

Connor Stykemain (a), Defiance, OH

1 9:17 Gary Heath (a), Twinsburg, OH

Jacob Kruegel, Aurora, OH

Ted Mandes, Gates Mills, OH

10 9:17 Cameron Willis (a), Eaton, OH

Alec Tahy, Dayton, OH

Mark Belasic (a), Mentor, OH

1 9:28 Craig Lydic, North Bloomfield, OH

Thomas Lydic, North Bloomfield, OH

Blake Prince (a), East Liverpool, OH

1 12:15 Chris Slates (a), Uniontown, OH

Collin Hoops (a), Bowling Green, OH

Cameron McCloskey (a), Powell, OH

10 12:15 Cody Geisler (a), Westfield Ohio, OH

Brandon Obermiller (a), North Canton, OH

Austin Masturzo (a), New Albany, OH

1 12:26 Nick Gustin, Perry, OH

Chris Black, Lancaster, OH

Sean McGuire (a), Twinsburg, OH

10 12:26 Scott Pollack, Chagrin Falls, OH

Miles Demuesy (a), Clinton, OH

Trent Maxwell, Akron, OH

1 12:37 Anthony Panepento (a), Wooster, OH

Rob Smyser, Hillard, OH

Tony Adcock, Canton, OH

10 12:37 Jason Nussbaum, Canton

Danny Lewis, Batavia, OH

Dan Belden (a), Massillon, OH

1 12:48 Richie Schembechler, Massillon, OH

Mason Eckley (a), Maineville, OH

Ross Beal, Uniontown, OH

10 12:48 Drew Savage (a), Canal Fulton, OH

Michael Campana, Lorain, OH

Michael Roberts, Franklin, OH

1 12:59 Gary Robison, Canton, OH

Benjamin Cook, Beachwood, OH

Bud Radis (a), Aurora, OH

10 12:59 Nicholas Graf (a), Holland, OH

Bleu George, Lancaster, OH

Craig Goldsberry, Lewis Center, OH

1 1:10 Kyle Richardson (a), Medina, OH

Jonathan Coleman, Cincinnati, OH

Matthew Hoffman (a), Westerville, OH

10 1:10 Scott Holmes, Blacklick, OH

Kyle Johnson (a), Medina, OH

Christopher Muse, Huber Heights, OH

1 1:21 Aaron Crewse (a), Akron, OH

Colin Biles, Hilliard, OH

Nicholas Latimer-Zabor, Middleburg Heights, OH

10 1:21 Nick Mitchell (a), New Franklin, OH

Nick DiCello (a), Columbus, OH

Phillip Renfro (a), Beavercreek, OH

1 1:32 Jake Scott, Strongsville, OH

Beau Bayerl (a), Ashland, OH

David Wetterich, Cincinnati, OH

10 1:32 Chris Dunne (a), Cincinnati, OH

Jeremy Olsen, Broadview hts., OH

Thomas Sellers (a), Tipp City, OH

Round 2: Fox Meadow Country Club 07/18/2017

# Time Name

1 8:00 Cody Geisler (a), Westfield Ohio, OH

Brandon Obermiller (a), North Canton, OH

Austin Masturzo (a), New Albany, OH

10 8:00 Chris Slates (a), Uniontown, OH

Collin Hoops (a), Bowling Green, OH

Cameron McCloskey (a), Powell, OH

1 8:11 Scott Pollack, Chagrin Falls, OH

Miles Demuesy (a), Clinton, OH

Trent Maxwell, Akron, OH

10 8:11 Nick Gustin, Perry, OH

Chris Black, Lancaster, OH

Sean McGuire (a), Twinsburg, OH

1 8:22 Jason Nussbaum, Canton

Danny Lewis, Batavia, OH

Dan Belden (a), Massillon, OH

10 8:22 Anthony Panepento (a), Wooster, OH

Rob Smyser, Hillard, OH

Tony Adcock, Canton, OH

1 8:33 Drew Savage (a), Canal Fulton, OH

Michael Campana, Lorain, OH

Michael Roberts, Franklin, OH

10 8:33 Richie Schembechler, Massillon, OH

Mason Eckley (a), Maineville, OH

Ross Beal, Uniontown, OH

1 8:44 Nicholas Graf (a), Holland, OH

Bleu George, Lancaster, OH

Craig Goldsberry, Lewis Center, OH

10 8:44 Gary Robison, Canton, OH

Benjamin Cook, Beachwood, OH

Bud Radis (a), Aurora, OH

1 8:55 Scott Holmes, Blacklick, OH

Kyle Johnson (a), Medina, OH

Christopher Muse, Huber Heights, OH

10 8:55 Kyle Richardson (a), Medina, OH

Jonathan Coleman, Cincinnati, OH

Matthew Hoffman (a), Westerville, OH

1 9:06 Nick Mitchell (a), New Franklin, OH

Nick DiCello (a), Columbus, OH

Phillip Renfro (a), Beavercreek, OH

10 9:06 Aaron Crewse (a), Akron, OH

Colin Biles, Hilliard, OH

Nicholas Latimer-Zabor, Middleburg Heights, OH

1 9:17 Chris Dunne (a), Cincinnati, OH

Jeremy Olsen, Broadview hts., OH

Thomas Sellers (a), Tipp City, OH

10 9:17 Jake Scott, Strongsville, OH

Beau Bayerl (a), Ashland, OH

David Wetterich, Cincinnati, OH

1 12:15 David Field (a), Cincinnati, OH

Ryan Sikora (a), Avon, OH

Brandon Fivecoait (a), Vincent, OH

10 12:15 Jacob English (a), Columbus, OH

Luke-John Janci (a), Leetonia, OH

Mitch Levengood (a), New Philadelphia, OH

1 12:26 Bob Henighan (a), Medina, OH

Guillermo Martinez, West Chester, OH

Ben Smith, Westfield Center, OH

10 12:26 Steven Vaughn, Parma

DJ Smith (a), Parma, OH

Jason Garnet (a), North Royalton, OH

1 12:37 Brandon Pluchinsky (a), North Lima, OH

Mike Meiner, Hamilton, OH

Joey Arcuri (a), Cincinnati, OH

10 12:37 Chris Capriolo, Westlake, OH

Brian Smith (a), Amherst, OH

Justin Miller, Barberton, OH

1 12:48 Kevin Hall, Cincinnati, OH

Randy Dietz, Tallmadge, OH

Justin Perdue (a), Dublin, OH

10 12:48 Richard Denny III, Germantown, OH

Justin Long, Ravenna, OH

Harrison Vonderau (a), Columbia Station, OH

1 12:59 Steven Lee, Columbus, OH

Mitchell Camp, Aurora, OH

Will Kurtz (a), Hudson, OH

10 12:59 Michael Ross (a), Hinckley, OH

Jim Karr, Columbia Station, OH

Rob Chappell, Cincinnati, OH

1 1:10 Clark Engle (a), Springfield, OH

Pete Skirpstas, Medina, OH

Ryan Gutowski, Stow, OH

10 1:10 Benjamin Jones (a), Strongsville, OH

Preston Robinette, Berlin Heights, OH

Clayton Portz, Springfield, OH

1 1:21 Benjamin Tuttle, Columbus, OH

Brayden Baldridge (a), Howard, OH

Connor Stykemain (a), Defiance, OH

10 1:21 Ben Herman (a), Germantown, OH

Kyle Ritter (a), Cincinnati, OH

Daniel Traeger, Akron, OH

1 1:32 Cameron Willis (a), Eaton, OH

Alec Tahy, Dayton, OH

Mark Belasic (a), Mentor, OH

10 1:32 Gary Heath (a), Twinsburg, OH

Jacob Kruegel, Aurora, OH

Ted Mandes, Gates Mills, OH

10 1:43 Craig Lydic, North Bloomfield, OH

Thomas Lydic, North Bloomfield, OH

Blake Prince (a), East Liverpool, OH

Round 2: Weymouth Club 07/18/2017

# Time Name

1 8:00 Hunter Lowder (a), Brewster, OH

Evan Gray (a), Bruswick, OH

Joe Meglen, Lakewood, OH

10 8:00 Brian Bir, Cleveland, OH

Evan Schreck (a), Medina, OH

Jonathan Thornton, Akron, OH

1 8:11 Ken Kinkopf (a), Dublin, OH

Patrick Luth, Medina, OH

Rob Moss, Broadview Heights, OH

10 8:11 Christopher Sloan, Dayton, OH

Cameron MacLellan (a), Medina, OH

Dennis Holub Jr, Reminderville, OH

1 8:22 Tim Crouch, Mount Vernon, OH

Michael Balcar, Toledo, OH

Joey Krecic (a), Columbia Station, OH

10 8:22 Nick Paez, Rocky River, OH

Matt Rura, Cortland, OH

Justin Roth (a), Brunswick, OH

1 8:33 Tyler Light, Massillon, OH

Jake McBride, Hartville, OH

Alex Weiss (a), Pickerington, OH

10 8:33 Zach Mandry (a), Solon, OH

Stephen Gangluff, Marysville, OH

Mark Sierak, Hudson, OH

1 8:44 Mike Kaido, Zanesville, OH

Mark Evans, Peninsula, OH

Kurt Peterson (a), Bolivar, OH

10 8:44 Glenn Cunningham, Cuyahoga Falls, OH

David Champagne, Copley, OH

Nicholas Infanti (a), Cleveland, OH

1 8:55 Ryan Troyer, Dover, OH

Jack Sparling, Dublin, OH

Jacob Appleby (a), Canton, OH

10 8:55 John Chaney, Westlake, OH

Chad Middaugh, Dublin, OH

Wesley Neal (a), Westlake Ohio, OH

1 9:06 Paul Macke, Cincinnati, OH

Joey Cilone (a), East liverpool, OH

Rip Roggow, Columbus, OH

10 9:06 Logan Lagodich, Canton, OH

William Bethune (a), Rocky River, OH

David Morgan, Wellington, OH

1 9:17 Alex Miday (a), Canton, OH

David Tepe, Liberty Township, OH

Ian Hardesty (a), Chardon, OH

10 9:17 Jacob Stasiulewicz, Galena, OH

J.D. Fletcher (a), 43015, OH

Doug Smith, Columbus, OH

10 9:28 Alec Velasco (a), Dayton, OH

Derek Hamm (a), Heath, OH

Cameron Root (a), Dublin, OH

1 12:15 Donavan Ray (a), Warren, OH

Nicholas Paxos, Canton, OH

Brent Kraft, Cincinnati, OH

10 12:15 Steven England (a), Carlisle, OH

Nick Sims, Urbana, OH

Jay Schiffbauer, Fairport, OH

1 12:26 Kelcey Eberle, Akron, OH

Mark Hach (a), Solon, OH

Daniel Terry, Wadsworth, OH

10 12:26 Dustin Lieber, Norwalk, OH

Logan Holt, Dublin, OH

Kaleb Smith (a), Mansfield, OH

1 12:37 Cory Kumpf, Massillon, OH

Jack Mancinotti (a), Toledo, OH

Steve Parker, Copley, OH

10 12:37 Gary Trivisonno, Aurora, OH

Chase Wilson, Zanesville, OH

Matthew McAdoo (a), Twinsburg, OH

1 12:48 Caleb Ramirez (a), Columbus, OH

Nathan Tarter, Akron, OH

Tim Conley, Canton, OH

10 12:48 Steven Weir, Brunswick, OH

Spencer Koch (a), Medina, OH

Kevin McCall, Chagrin Falls, OH

1 12:59 Justin Hallapy (a), Hubbard, OH

Michael Wolf, Mason, OH

Matt Smith, Pataskala, OH

10 12:59 Trevor Bright, Newark, OH

John Powers, Cleveland, OH

Zak Supelak (a), Copley, OH

1 1:10 Casten Reed, Napoleon, OH

Jarrod Kasunick (a), Massillon, OH

Sam Geise, Centerville, OH

10 1:10 Walt Robertson, Cleveland, OH

Louis Sliwiak Jr, Mentor, OH

Christopher Williard (a), Blacklick, OH

1 1:21 Jake Gilkison (a), Springboro, OH

Tyler McHugh, Aurora, OH

Bryan Kordupel (a), Youngstown, OH

10 1:21 Russell Papa, Solon, OH

Marcus Stratton, Bay Village, OH

George Chase (a), Cleveland, OH

1 1:32 Casey Schrader, Chagrin Falls, OH

Jared Howard, Dublin, OH

Josh Gilkison (a), Springboro, OH

10 1:32 George Papas (a), Hinckley, OH

Nick Popely, Painesville, OH

Jonathan Ransone (a), Hilliard, OH

10 1:43 Emmett Caskey (a), Uniontown, OH

Thomas Kubinski, University Heights, OH

Ryan Hall (a), Powell, OH