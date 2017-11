GROUPINGS AND STARTING TIMES:

2017 Fox Den Black Friday Jumble

Fox Den Golf Course, Stow

Friday, Nov 24, 2017

Additional team entries will still be accepted! Email Joe Vojtko or call the Fox Den pro shop at (330) 673-3443.



10:00am

Brandon Nixon / Gabe Reynolds

Zoran Karic / TBD

10:08am

Rod Bordman / Roger Tolly

Tyler McHugh / Sean McGuire

10:17am

Alex Loftin / Tyler Watkins

James Wild / Matthew Frey

10:25am

Nick Foschia / Abhi Shietti

Steve Gross / Scott Aultman

10:33am

Nick Esposito / Joe Esposito

Ray Sole / Mike Tucker

10:42am

Mike Armour / Allen Freeman

Dave Trier / Brian Beebe

10:50am

Bill Furey / Mike Furey

Mark Foss / Steve Blackburn

10:59am

Josh Prok / Chris Boni

Bob Kronander / Marcus Stratton

11:07am

Walt Robertson / Chris Okeson

TBD

11:15am

Dan Terry / Raul Mendoza

Mike Simpson / Joe Vojtko