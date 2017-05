STARTING TIMES: 2017 CMG Sleepy Hollow 2-M BB

GROUPINGS AND STARTING TIMES:

Cleveland Metroparks Golf Series

Sleepy Hollow 2-Player Better Ball

Sleepy Hollow Golf Course, Brecksville

Saturday, June 3, 2017

Space available for one additional team. To enter, call John Fiander at Sleepy Hollow at 440-526-2745.

9:00

Travis Pollari

Paul Krueger

Scott Saari

Randy Crider

9:10

Scott Heran

Michael Mintz

Scott Mullen

Matt Mullen

9:20

Ward Crane

Tim Nieman

Darren Phipps

Scott Shenker

9:30

Al Freeman

Mike Witmer

David Trier

Brian Beebe

9:40

Jason Jendre

Andrew Jendre

Ryan Stefanski

Nick Anagnost

9:50

Bill Speirs

Erron Gomez

Mark Foss

Steve Blackburn Sr.

10:00

David Griffith

Matt Busa

Jack McDermott

Jordan Victor

10:10

Mike Simpson

Shayne Bishop

Zack Koinis

Kevin Taylor

10:20

Jeff O’Brien

Alan Fuente

OPEN