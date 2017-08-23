STARTING TIMES: 2017 CMG Shawnee Stroke Play

GROUPINGS AND STARTING TIMES:
Cleveland Metroparks Golf
2017 Shawnee Hills Fall Stroke Play Tournament
Shawnee Hills Golf Course, Bedford Hts
Saturday, August 26, 2017
10:00a
MATT MICHAL
JACK GARSWOOD
BRIAN POLICK
10:08
CLAY MAYOR
CHINNAWATT SCOTT
SCOTT SAARI
10:16
PAUL PRINCE
DEAMANN STREFAS
JOHN PRINCE
10:24
MARK BELTAWSK
BEN RANTA
GEORGE ALLEN
10:32
GARY CONGIN
THOMAS DECARO
JOSHUA SMITH
10:40
MATT PATERINI
TOM O’BOYLE
PAUL LAGROTTERIA
10:48
TAYLOR RISING
JASON JENDRE
BEN JOHANNSEN
10:56
DAMIAN LEE
BILL SPEIRS
LARRY KEARNS
11:04
JEFF LUKEN
DAVE STOVER
MYCHAL AGARENZO
11:12
JEREMY OLSEN
MIKE MAYOR
LOU D’AMICO
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