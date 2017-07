ROUND 1 GROUPINGS AND STARTING TIMES:

2017 Senior Greater Cleveland Amateur Championship

Big Met Golf Course, Fairview Park

Wednesday, July 19th

Two openings remain at the end of the field, first-come first-serve. To enter, call the Big Met pro shop at 440-331-1070.

10:30 Freeman, Allen

Beres, Mike

Najda, Ray

10:40 Pogachar, Marc

Heavner, Tim

Jendre, Andrew

10:50 Saari, Scott

Lagrotteria, Paul

Borlin, Mark

11:00 Blackburn, Steve

Ciccarello, Mark

Foss, Mark

11:10 Mintz, Michael

Heran, Scott

Slabaugh, Cary

11:20 Herchek, Jim

Karshner, Robert

Burge, Geoff

11:30 Peck, Dave

Pluto, Keith

Livak, Frank

11:40 Luken, Jeff

Tischler, Stephen

Halle, George

11:50 Niedzialek, John

Thomas, Mark

Sokol, Brian

12:00 Denk, Joe

Cea, Jim

Beres, Roy

12:10 Allen, George

Durban, Ray

Furlong, Neal

12:20 Cutlip, Dean

Clemens, Duane

Congin, Gary

12:30 Miller, Ron

Rositani, Ron

Wilburn, Randy

12:40 Beltavski, Mark

Wooley, Mike

Smith, Todd

12:50 Bania, Dan

Schustrich, Rob

Warnica, Bryan

1:00 Jayme, John

Bedell, Steve

Lahnan, Larry

1:10 Haffey, Patrick

Brady, Joseph

Collins, Bob

1:20 Crider, Randy

Richardson, Kevin

1:30 Steinhilber, Steve

Zebris, Jim