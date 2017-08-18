Akron District Golf Assn

STARTING TIMES: 2017 ADGA Pindy Wagner 2-M Scramble

ADGA at Fox Den Golf Course in Stow

Akron District Golf AssociationGROUPINGS AND STARTING TIMES:
Akron District Golf Association
2017 Pindy Wagner 2-Man Scramble
Fox Den Golf Course, Stow OH
Sunday, August 20, 2017

Team not yet registered but want to play? Call Tim Davis at (330) 608-2096.

9:15 SPINO/SPINO* VOUGHT/McBRIDE
9:24 THOMAS/FLEMING* DEAN/DEAN*
9:33 LOFTIN/HOLT TRIER/CUTLIP*
9:42 WATKINS/WARREN MIANO/McCAULLEY
9:51 WILLEN/BLAUSTEIN MURELLO/SLY
10:00 DOWNING/SKIDMORE* CEA/BRYSON*
10:09 POROSKY/POROSKY ROTH/LUCKENBAUGH*
10:18 KLOETZER/VINCELETTE CREWSE/COVERT
10:27 FRICKER/LOWERY CUTLIP/MARSINEK*
10:36 LAHNAN/MILLER* HERCHEK/CICCARELLO*
10:45 STACK/SZWAST* TARTER/HEDRICK*
10:54 SCHNEIDER/BODDE MENDOZA/SEEVER*
11:03 CLENDENIN/BLACKBURN SOTKA/ANAGNOST
11:12 MARR/CARNEY
11:21 SIMPSON/BISHOP WAKELING/NEMETH
11:30 ARMOUR/KABASKY KOVACH/FREEMAN
11:39 STEFANSKI/SMITH THOMAS/FITZHUGH

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