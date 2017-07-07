GROUPINGS AND STARTING TIMES:
ADGA NICK LAZOR 2 MAN BETTER BALL
Ellsworth Meadows Golf Course, Hudson
Saturday, July 8, 2017
Teams not yet registered may still enter by calling Tim Davis at (330) 608-2096.
10:06 FLEMING/DEMETER ** SKIDMORE/DOWNING**
1O:14 BOWMAN/SHANNON WATKINS/WARREN
10:22 LOFTIN/TRENT NIXON/HOUCHEN
10:30 CLENDENIN/BLACKBURN CREWSE/MARR
10:38 HULL/SHISLER BEEBE/LOOMIS
10:46 PRINCE/PRINCE SWENTON/DEMCHAK
10:54 FRICKER/LOWRY CUTLIP/MARSINEK**
11:02 LAUBACHER/GUEST ** SEEVER/MENDOZA**
11:10 RYBKA/REAM** LUCKENBAUGH/ROTH**
11:18 CHIRUMBOLO/DOUG VAN** THOMAS/TRIER**
11:26 STACK/SZWAST** HERCHEK/DEAN**
11:34 CEA/CUTLIP** LAHNAN/MILLER**
11:42 KOVACH/KOPREVIC SCHNEIDER/PROK
11:50 SIMPSON/KABASKY ARMOUR/DECHECO
11:58 SMITH/STEFANSKI FREY/SCHNUR
12:06 BRYSON/MERROW** TARTER/HEDRICK**
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