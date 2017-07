GROUPINGS AND STARTING TIMES:

ADGA NICK LAZOR 2 MAN BETTER BALL

Ellsworth Meadows Golf Course, Hudson

Saturday, July 8, 2017

Teams not yet registered may still enter by calling Tim Davis at (330) 608-2096.



10:06 FLEMING/DEMETER ** SKIDMORE/DOWNING**

1O:14 BOWMAN/SHANNON WATKINS/WARREN

10:22 LOFTIN/TRENT NIXON/HOUCHEN

10:30 CLENDENIN/BLACKBURN CREWSE/MARR

10:38 HULL/SHISLER BEEBE/LOOMIS

10:46 PRINCE/PRINCE SWENTON/DEMCHAK

10:54 FRICKER/LOWRY CUTLIP/MARSINEK**

11:02 LAUBACHER/GUEST ** SEEVER/MENDOZA**

11:10 RYBKA/REAM** LUCKENBAUGH/ROTH**

11:18 CHIRUMBOLO/DOUG VAN** THOMAS/TRIER**

11:26 STACK/SZWAST** HERCHEK/DEAN**

11:34 CEA/CUTLIP** LAHNAN/MILLER**

11:42 KOVACH/KOPREVIC SCHNEIDER/PROK

11:50 SIMPSON/KABASKY ARMOUR/DECHECO

11:58 SMITH/STEFANSKI FREY/SCHNUR

12:06 BRYSON/MERROW** TARTER/HEDRICK**