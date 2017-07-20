Akron District Golf Assn

STARTING TIMES: 2017 ADGA Bud Light 3-Man Shamble

Akron District Golf Association

Bud LightGROUPINGS AND STARTING TIMES:
Akron District Golf Association
2017 Bud Light 3-Man Shamble
Seven Hills Golf Club, Hartville
Saturday, July 22, 2017

Late registrations will still be accepted; call Tim Davis at (330) 608-2096 to enter.

9:04 B. SPINO/S. SPINO JR/CHIRUMBOLO**
9:12 KOPREVIC/BISHOP/MARR
9:20 HULL/WARREN/WATKINS
9:28 SKIDMORE/DOWNING/BAUGH**
9:36 MURRAY/VASTAG/DILYARD
9:44 McCAULLEY/McGUIRE/NICKSON
9:52 JENKINS/LANTZ/SHEPARD
10:00 CLENDENIN/BLACKBURN/TBA
10:08 DAVIS/CEA/THOMAS**
10:16 MENDOZA/SEEVER/ROCKICH**
10:24 LAHNAN/MILLER/BORLIN**
10:32 LOWRY/FRICKER/DeCHECO
10:40 BEBEE/TRIER/MALLETTE
10:48 ARMOUR/SKIRPAC/TBA
10:56 HEDRICK/TARTER/HULL**
11:04 STACK/MARTIN/SZWAST**
11:12 BEDELL/LIVAK/HERCHEK**
11:20 KOVACH/CREWSE/OKESON
11:28 DEAN/DEAN/BRYSON**

**SENIOR DIVISION TEAM

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