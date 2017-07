Heavy rains canceled Round 1 of the 2017 Sleepy Hollow Course Championship on Saturday in Brecksville.

The event will be reduced to an 18 hole tournament and Cleveland Amateur Championship qualifier, using the same Starting Times for Sunday’s Round (posted again below).



GROUPINGS AND STARTING TIMES:

2017 Sleepy Hollow COurse Championship

and Greater Cleveland Amateur Qualifier

Sleepy Hollow Golf Course, Brecksville

Sunday, July 23, 2017

9:00

Michael Richey

John Jayme

Ryan Hostetler

9:10

Allen Freeman*

Bobby Harmon

Paul Woznicki

9:20

Nathan Kreutzer

Mark Ciccarello

Robert Schustrich

9:30

Ryan Stefanski*

Jason Jendre

Andrew Bailey

9:40

Bill Schaefer

Andrew Jendre*

Shawn Deppe

9:50

Chris Eggleton

Jim Schaefer

Joe Czarny

10:00

George Smiltins

Joe Denk

Chris Davis

10:10

Michael Mintz

Mike Witmer

Jeff Sawitke

10:20

Andrew Grayson*

Scott Heran

Mark Foss*

10:30

Tim Hinchliffe

Ryan O. Steigmeier

Sam Swenton

10:40 Jeffrey Barbas

Joe LeSueur

Joe DiDonato

10:50

Darren Phipps

George Chase Jr.

Drew Lyon

11:00

Ryan Malkus

Ward Crane

Ransom Lane

11:10

Mark Beltavski

Randy Mintz

Jordan Grubb

* GCAC Exempt