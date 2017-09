David Cooke Leads After Round One

David Cooke made eight birdies and only one bogey in his first round to finish with a 7 under par 65. He is currently one stroke ahead of Andrew Ruthkoski of Muskegon, MI. Ruthkoski made an eagle on the second hole along with five birdies to finish in second position.

Jaysen Hansen leads the way for the Northern Ohio PGA Professionals with a 68 (-4).

E.A. Tischler from Highland, IN leads the Senior Division with a 71 (-1).

Second round action begins at 8:15 am tomorrow morning.

The Habitec Toledo Open, sponsored by Habitec Security & presented by American Interiors, Canberra Corporation, Club Car & Century Equipment, is open to all PGA of America members and apprentices, non-PGA professionals, and amateurs with a handicap limit of 5.0 or less. The tournament was founded in 1929 and boasts a top notch list of past winners, including Byron Nelson (World Golf Hall of Fame), Lee Williamson (PGA Tour), John Mills (Web.com Tour), Ryan Armour (Web.com & PGA Tour) and Frank Stranahan (renowned amateur).



ROUND 1 RESULTS: Northern Ohio PGA

2017 Habitec Toledo Open

Belmont Country Club, Perrysburg, OH

Monday, September 11, 2017

1. David Cooke, Lisle, IL, *32-33-65 -7

2. Andrew Ruthkoski, Muskegon, MI, *33-33-66 -6

3. Jaysen Hansen, Solon, OH, *35-33-68 -4

3. Jake Scott, Strongsville, OH, *35-33-68 -4

5. Mike Stone, Perrysburg, OH, *35-34-69 -3

6. Nathan Tarter, Akron, OH, *35-35-70 -2

6. Yohann Benson, Harmony, FL, *35-35-70 -2

6. Kevin Hall, Cincinnati, OH, *35-35-70 -2

6. Spencer Mellon, Oakmont, PA, *37-33-70 -2

10. Jose Narro, Myrtle Beach, SC, *34-37-71 -1

10. Kyle Kochevar, Glen Ellyn, IL, *34-37-71 -1

10. Brian Bullington, Frankfort, IL, *35-36-71 -1

10. Milton Carswell, Toledo, OH, *35-36-71 -1

10. David Denlinger, Lancaster, PA, *36-35-71 -1

10. Andrew Dorn, West Chester, OH, *35-36-71 -1

10. Matt Gurska, Hermitage, PA, *38-33-71 -1

10. Ted Smith, Orlando, FL, *37-34-71 -1

10. Chase Wilson, Zanesville, OH, *36-35-71 -1

10. Nick Gustin, Perry, OH, *32-39-71 -1

10. Stephen Gangluff, Marysville, OH, *35-36-71 -1

10. Eric Lilleboe, Okemos, MI, *34-37-71 -1

22. Brady Marinangeli (a), Miamisburg, OH, *37-35-72 E

22. John Kelly, Saint Louis, MO, *35-37-72 E

22. Kyle Rodes, Plymouth, MI, *37-35-72 E

22. Timothy Ailes, Delaware, OH, *35-37-72 E

22. Tim Crouch, Mount Vernon, OH, *35-37-72 E

22. Sean Busch, Lauderdale-by-the-Sea, FL, *34-38-72 E

22. Michael Balcar, Toledo, OH, *33-39-72 E

22. Chad Howard, Dublin, OH, *37-35-72 E

22. Danny Lewis, Batavia, OH, *34-38-72 E

22. Joseph Juszczyk, Dearborn heights, MI, *34-38-72 E

32. Joshua Eure, Crofton, MD, *37-36-73 +1

32. Nicholas Myers, Sylvania, OH, *34-39-73 +1

32. Vince Carango, Lawton, MI, *35-38-73 +1

32. Nick Latimer-Zabor, Middleburg Heights, OH, *36-37-73 +1

32. Emerson Newsome, Dacula, GA, *37-36-73 +1

32. Joseph Bussdieker, Sylvania, OH, *39-34-73 +1

38. Brian Bir, Cleveland, OH, *38-36-74 +2

38. Willie Mack III, Grand Blanc, MI, *36-38-74 +2

38. Michael Roberts, Franklin, OH, *36-38-74 +2

38. Connor Tendall, North potomac, MD, *38-36-74 +2

38. Brandon Hoelzer (a), Fremont, OH, *37-37-74 +2

38. Benjamin Cook, Beachwood, OH, *37-37-74 +2

44. Mathew Little, Warren, MI, *38-37-75 +3

44. Justin Pollock, Dearborn, MI, *36-39-75 +3

44. Reed Hrynewich, Muskegon, MI, *38-37-75 +3

44. David Wetterich, Cincinnati, OH, *39-36-75 +3

44. Joe Meglen, Lakewood, OH, *38-37-75 +3

49. Chris Muse, Huber Heights, OH, *40-36-76 +4

49. Richard Denny, Germantown, OH, *39-37-76 +4

49. Don Leafstrand, New Smyrna Beach, FL, *38-38-76 +4

49. Jared Howard, Dublin, OH, *35-41-76 +4

49. Steven Lee, Columbus, OH, *35-41-76 +4

49. Willis Ring, Winter Garden, FL, *43-33-76 +4

49. Randy Dietz, Tallmadge, OH, *36-40-76 +4

49. Nick Paez, Rocky River, OH, *40-36-76 +4

49. Steve Vecellio, Chesterfield, MI, *37-39-76 +4

49. Preston Robinette, Berlin Heights, OH, *35-41-76 +4

59. Jay Schiffbauer, Fairport Harbor, OH, *37-40-77 +5

59. Richard Radis (a), Aurora, OH, *40-37-77 +5

59. Chris Malec, Webster, NY, *36-41-77 +5

59. Matt Smith, Muncie, IN, *38-39-77 +5

59. Tyler Light, Massillon, OH, *39-38-77 +5

59. Sean McGuire (a), Twinsburg, OH, *37-40-77 +5

59. Bryan Vandenberg, Battle Creek, MI, *38-39-77 +5

66. Griffin Wood, Scottsdale, AZ, *37-41-78 +6

66. Matthew Wetterich (a), Cincinnati, OH, *38-40-78 +6

66. Daniel Martina (a), Columbus, OH, *37-41-78 +6

66. Jonathan Coleman, Cincinnati, OH, *40-38-78 +6

66. Ash Alstadt (a), Galena, OH, *38-40-78 +6

66. Jack Sparling, Dublin, OH, *35-43-78 +6

66. Jared Dalga, Grand Rapids, MI, *35-43-78 +6

66. Steve Stone, Perrysburg, OH, *39-39-78 +6

66. Chris O’Neill, Glen Allen, MI, *38-40-78 +6

75. Mark Beneke, Fort Wayne, IN, *40-39-79 +7

75. Dan Belden (a), Massillon, OH, *37-42-79 +7

75. Trent Maxwell, Akron, OH, *38-41-79 +7

78. Ian Hardesty (a), Chardon, OH, *43-37-80 +8

78. Ezra Evans, French Lick, IN, *40-40-80 +8

78. Lenny Trotta (a), Beverly Hills, MI, *41-39-80 +8

78. David Reiter Jr (a), Brunswick, OH, *39-41-80 +8

78. Logan Holt, Dublin, OH, *40-40-80 +8

78. Austin Eccleton, Jackson, MI, *41-39-80 +8

84. Justin Kors (a), Pinckney, MI, *40-41-81 +9

84. Kyle Thomas, Marion, IA, *39-42-81 +9

84. Cory Kumpf, Massillon, OH, *38-43-81 +9

87. Nick Vick (a), Birmingham, MI, *37-45-82 +10

87. Christopher Sloan, Dayton, OH, *39-43-82 +10

87. Louis Sliwiak Jr, Tampa, FL, *41-41-82 +10

90. Jeremy Olsen, Broadview hts., OH, *40-43-83 +11

90. JaMichael Jones, Chicago, IL, *43-40-83 +11

90. Logan Terry, Fenton, MI, *42-41-83 +11

93. Evan Fargo, Westland, MI, *36-48-84 +12

93. Alex Lorencz, Holt, MI, *39-45-84 +12

93. Khalil Trumbull, Waterville, OH, *40-44-84 +12

96. Nicholas Polichena (a), Ravenna, OH, *43-42-85 +13

96. Matthew Abramson, Bexley, OH, *40-45-85 +13

98. Matt DiPaolo, Harrison Township, MI, *44-42-86 +14

98. Ryan Erxleben, Brighton, MI, *40-46-86 +14

100. Sam Geise, Centerville, OH, *37-50-87 +15

100. Alex Malachowski, Mt. Prospect, IL, *44-43-87 +15

102. Adam Powers, Canton, MI, *48-44-92 +20

103. Joseph Kurtz (a), Port Clinton, OH, *49-44-93 +21

104. Matthew Roth (a), Hudson, OH, *47-47-94 +22

105. Jesse Herda, Lorain, OH, *43-52-95 +23

106. Devrim Hayes (a), Waterville, OH, *43-54-97 +25

Senior Division

1. E.A. Tischler, Highland, IN, *35-36-71 -1

2. Tim Conley, Canton, OH, *37-35-72 E

2. Scott Pollack, Chagrin Falls, OH, *36-36-72 E

4. Douglas Alexander, Dallas, TX, *37-36-73 +1

4. Bob Ackerman, West Bloomfield, MI, *36-37-73 +1

6. Tony Milam, Concord Twp, OH, *39-35-74 +2

6. Terry Tyson (a), Perrysburg, OH, *39-35-74 +2

8. Steve Parker, Copley, OH, *40-35-75 +3

9. Brad Apple, Perrysburg, OH, *37-39-76 +4

9. Craig Goldsberry, Lewis Center, OH, *39-37-76 +4

11. Mitchell Camp, Aurora, OH, *34-43-77 +5

11. Jon Jones, Warren, OH, *36-41-77 +5

11. George Papas (a), Hinckley, OH, *39-38-77 +5

14. Gary Trivisonno, Aurora, OH, *42-38-80 +8

14. Tony Adcock, Canton, OH, *38-42-80 +8

14. Tom Atchison, Silver Lake, OH, *41-39-80 +8

14. Mark Smith, Temperance, MI, *39-41-80 +8

18. Leo Szczepanski (a), Seven Hills, OH, *47-39-86 +14

18. Terry Jourdain (a), Toledo, OH, *38-48-86 +14

20. Gordon Meek, Sylvania, OH, *47-44-91 +19

21. Mark Riddle (a), Seven Hills, OH, *43-52-95 +23

22. Michael Ross (a), Hinckley, OH, *48-51-99 +27