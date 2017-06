FINAL RESULTS: USGA

U.S. Girls Junior Amateur Qualifying Tournament

Silver Lake Country Club

Thursday, June 22, 2017



1 Wang, Jennifer Solon, Ohio 68

T2 Thompson, Baylee Lapeer, Mich. 70

T2 Pipatjarasgit, Pinya Sylvania, Ohio 70

T2 Ye, Lei Bradenton, Fla. 70

T5 Chun, Youngin Gainesville, Fla. 71

T5 Pano, Alexa Lake Worth, Fla. 71

1st Alt Gabasa, Junia Louise Mandaue City 72

2nd Alt Pikunas, Jacinta Youngstown, Ohio 73

Did Not Qualify:

Nielsen, Kory Kent, Ohio 74

Dy, Anika Traverse City, Mich. 74

Butler, Madison Hinckley, Ohio 75

Dy, Anci Traverse City, Mich. 76

Sun, Annie Beijing 77

Leyerle, Sydney Helena, Ohio 77

Kiefer, Abby Dublin, Ohio 78

Hallinan, Katie Loveland, Ohio 78

Lemons, Hannah Canton, Ohio 78

Hanus, Macy Bowling Green, Ohio 78

Manocha, Kavya Powell, Ohio 78

Baker, Amanda Brooklyn, Ohio 78

Schulz, Mikaela West Bloomfield, Mich. 78

Kota, Priyasha Powell, Ohio 79

Lee, Katie Mina Ann Arbor, Mich. 79

Watson, Anna Ashland, Ohio 79

Lewis, Shelby Copley, Ohio 79

Reed, Olivia Carleton, Mich. 79

Kadlic, Sidney Powell, Ohio 79

Kennedy, Shannon Beverly Hills, Mich. 80

Snyder, Alisa Laveen, Ariz. 80

Lewellen, Makyla Zanesville, Ohio 81

Pierce, Abbey Bloomfield Hills, Mich. 82

Nagai, Riko Mandaue City 82

Jamieson, Kristin Hillsboro, Ohio 82

Masterson, Paighton Avon Lake, Ohio 82

Barclay, Haley Strathroy, ON 83

Morris, Jami Orange, Ohio 83

Conroy, Hannah Cheswick, Pa. 84

Eathakotti, Tanya Coral Gables, Fla. 84

Hu, Rachel Northville, Mich. 84

Nelson, Nora Concord Twp, Ohio 84

Anderson, Bailey Gilbert, Ariz. 85

Dull, Kyleigh Fremont, Ohio 85

Pearce, Abbie Uniontown, Ohio 85

Shah, Ivana Mumbai 86

Utrup, Victoria Uniontown, Ohio 86

Kovach, Alyson Strongsville, Ohio 87

Dean, Riley Lewis Center, Ohio 87

Hummer, Emily Upper Arlington, Ohio 88

Dayton, Caroline Ottawa Hills, Ohio 88

Cobb, Emmy Dayton, Ohio 88

Hales, Audrey Toledo, Ohio 90

Kim, Alyssa Westerville, Ohio 91

Ovens, Avery Willoughby Hills, Ohio 91

Hanna, Averi Seville, Ohio 92

Ritter, Anna New Albany, Ohio 92

McLellan, Sarah Barrie, ON 94

Godsey, Kara Reynoldsburg, Ohio 94

Frank, Maddie Upper Arlington, Ohio 96

Hahn, Jessica Canton, Ohio WD