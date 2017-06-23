FINAL RESULTS: USGA
U.S. Girls Junior Amateur Qualifying Tournament
Silver Lake Country Club
Thursday, June 22, 2017
1 Wang, Jennifer Solon, Ohio 68
T2 Thompson, Baylee Lapeer, Mich. 70
T2 Pipatjarasgit, Pinya Sylvania, Ohio 70
T2 Ye, Lei Bradenton, Fla. 70
T5 Chun, Youngin Gainesville, Fla. 71
T5 Pano, Alexa Lake Worth, Fla. 71
1st Alt Gabasa, Junia Louise Mandaue City 72
2nd Alt Pikunas, Jacinta Youngstown, Ohio 73
Did Not Qualify:
Nielsen, Kory Kent, Ohio 74
Dy, Anika Traverse City, Mich. 74
Butler, Madison Hinckley, Ohio 75
Dy, Anci Traverse City, Mich. 76
Sun, Annie Beijing 77
Leyerle, Sydney Helena, Ohio 77
Kiefer, Abby Dublin, Ohio 78
Hallinan, Katie Loveland, Ohio 78
Lemons, Hannah Canton, Ohio 78
Hanus, Macy Bowling Green, Ohio 78
Manocha, Kavya Powell, Ohio 78
Baker, Amanda Brooklyn, Ohio 78
Schulz, Mikaela West Bloomfield, Mich. 78
Kota, Priyasha Powell, Ohio 79
Lee, Katie Mina Ann Arbor, Mich. 79
Watson, Anna Ashland, Ohio 79
Lewis, Shelby Copley, Ohio 79
Reed, Olivia Carleton, Mich. 79
Kadlic, Sidney Powell, Ohio 79
Kennedy, Shannon Beverly Hills, Mich. 80
Snyder, Alisa Laveen, Ariz. 80
Lewellen, Makyla Zanesville, Ohio 81
Pierce, Abbey Bloomfield Hills, Mich. 82
Nagai, Riko Mandaue City 82
Jamieson, Kristin Hillsboro, Ohio 82
Masterson, Paighton Avon Lake, Ohio 82
Barclay, Haley Strathroy, ON 83
Morris, Jami Orange, Ohio 83
Conroy, Hannah Cheswick, Pa. 84
Eathakotti, Tanya Coral Gables, Fla. 84
Hu, Rachel Northville, Mich. 84
Nelson, Nora Concord Twp, Ohio 84
Anderson, Bailey Gilbert, Ariz. 85
Dull, Kyleigh Fremont, Ohio 85
Pearce, Abbie Uniontown, Ohio 85
Shah, Ivana Mumbai 86
Utrup, Victoria Uniontown, Ohio 86
Kovach, Alyson Strongsville, Ohio 87
Dean, Riley Lewis Center, Ohio 87
Hummer, Emily Upper Arlington, Ohio 88
Dayton, Caroline Ottawa Hills, Ohio 88
Cobb, Emmy Dayton, Ohio 88
Hales, Audrey Toledo, Ohio 90
Kim, Alyssa Westerville, Ohio 91
Ovens, Avery Willoughby Hills, Ohio 91
Hanna, Averi Seville, Ohio 92
Ritter, Anna New Albany, Ohio 92
McLellan, Sarah Barrie, ON 94
Godsey, Kara Reynoldsburg, Ohio 94
Frank, Maddie Upper Arlington, Ohio 96
Hahn, Jessica Canton, Ohio WD
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