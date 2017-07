RESULTS: 2017 TIGERTOWN PRO-AM

& BUFFALO WILD WINGS SHOOTOUT

The Elms Country Club, Massillon

Thursday, July 20, 2017

Buffalo Wild Wing Shootout Results

The Top 7 pro scorers during the pro-am are entered into an elimination shoot-out; the last pro standing wins the big prize:

1st- Kevin Hall $1000.00

2nd- Tyler Light $750.00

3rd- Stephen Gangluff $500.00

4th- Ryan Martin $250.00

5th- Pete Skirpstas $200.00

6th- Ryan Gutowski $150.00

7th- Logan Lagodich $150.00

PRO-AM TEAM RESULTS:

1st- Clifton Larson Allen – 20 under par

2nd- Paul Malesick – 17 under par

3rd- Roseman Foot n Ankle – 16 under par

PRO PIN SHOTS:

Hole # 2- Tony Pozderac

Hole # 3- Jake McBride

Hole # 4- Michael Balcar

Hole # 9- CG Mercatoris

Hole #13- Darrin Vaughan

Hole #16- Tyler Light

Hole #17- John Powers

PRO SKINS:

Hole # 3 (3)- Jeff LeMaster

Hole #15 (3)- Logan Lagodich

Hole #18 (3)- Tyler Light

AMATEUR PIN SHOTS:

Hole # 2- Kurt Peterson

Hole # 3- Lucas Murray

Hole # 4- Cale Pozderac

Hole # 9- Cass Gowins

Hole #12- Bob Marks

Hole #13- Josh Dewees

Hole #16- Charley Thompson

Hole #17- John Haas

Hole #18- Shawn Nottingham

AMATEUR SKINS:

Hole #15 (3)- A-C Plastering

Hole #18 (3)- ADS