RESULTS: 2017 Southwest Junior Tour – Jr / Adult Championship

FINAL RESULTS: Southwest Junior Golf Tour
Event #4 – Member – Adult Championship
The Links Golf Club, North Olmsted
Par 65 Yardage 4745
Saturday June 24th, 2017
Champions Series
Boys 15-18
Connor & Greg Thomas, Medina 63
Sam & Jamie Spaced, N. Royalton 66
John & John Galik, Bricksville 68
Tony & Anthony Vannello, Medina 68
Ian & Vincent Shemo, Westlake 71
Luke & John Seelie, N. Olmsted 71
Bailey Hamilton & Jeff Disrud, N. Royalton 72
Kyle & Donald, Westlake 75
Nathan & Dan Fousek, Medina 77
Dylan & Robert Champney, Sheffield Vlg. 79
Eddie & Ed Keck, Strongsville 85
Martin Higgins & Brian Wopershall 86
Sean & Paul Zach, Brecksville 88
Girls 18-U
Madison & Tim Debnar, Medina 73
Erin & Eric Frey, Medina 73
Devon & Dale Matson, Brunswick 74
Anna & Brian Schramko, Avon Lake 81
Madeline & Terry Mindzora, Independence 82
Boys 14-U
Andrew & Rich Martin, Westlake 67
Jack & Roger vichill, Westlake 72
Clayton & Tyler Greiner, Brunswick 74
Davin & Doug Amy, Westlake 75
Kevin & Kevin Gordon, N. Royalton 76
Founders Series
Boys 13-U
Alex & John Hedden, Hinckley 83
Parker & Jason Phillips, Medina 87
Girls 14-U
Hannah & Eric Stasiowski, Medina 88
Stella & Ben Burns, Medina 97
Simona & Bogdan Kozul, Hinckley 97
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