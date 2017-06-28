RESULTS: 2017 Southwest Junior Tour – Forest Hills / Grey Hawk

FINAL RESULTS: 2017 Southwest Junior Golf Tour
Event #6 Western Rodeo
Forest Hills GC / Grey Hawk GC
Par 70/72 Yardage 6316/6687
Tuesday-Wednesday June 27th-28th, 2017
Champions Series
Boys 15-18
Jimmy Clark, N. Olmsted 71-80 151
Logan Bratsch, Olmsted Falls 77-82 159
Adam Cook, Amherst 80-83 163
Connor Thomas, Medina 80-85 165
Jimmy Tyler, Brecksville 84-81 165
John Galik, Brecksville 80-87 167
Luke Seelie, N. Olmsted 80-87 167
Ross Williamson, Medina 80-87 167
Bailey Hamilton, N. Royalton 78-91 169
Alex Fehlan, Wellington 87-84 171
Kyle Kolick, Westlake 86-88 174
Dylan Champney, Sheffield Vlg. 83-94 177
Tony Vannello, Medina 85-93 178
Matt Nimsuwan, Strongsville 84-95 179
Connor Flynn, Bay Village 94-85 179
Alec Matej, N. Ridgeville 91-94 185
Andrew Lewis, Grafton 98-94 192
Sam Spacek, N. Royalton 92-103 195
Adam Sowers, Brecksville 93-102 195
Nick Robbins, Avon 93-107 200
Sean Zach, Brecksville 84-116 200
Ian Shemo, Westlake 100-100 200
Luke Fortunato, Bay Village 96-107 203
Martin Higgins, Cleveland 103-104 207
Owen Dunphy, Westlake 104-NS NS
Girls 18-U
Isabella Goyette, Medina 92-86 178
Rachel Hetman, N. Olmsted 91-96 187
Devon Matson, Brunswick 93-98 191
Alessandra Goyette, Medina 100-92 192
Paige Rider, N. Royalton 102-95 197
Madeline Mindzora, Independence 109-95 204
Ellen O’Leary, Rocky River 107-97 204
Alyssa Strongosky, Brecksville 101-105 206
Anna Schramko, Avon Lake 109-101 210
Jennifer Lutz, N. Royalton 116-114 230
Boys 14-U
Max Nepomuceno, Avon Lake 85-85 170
Jarrett Nowak, N. Royalton 90-82 172
Colin Myslenski, Richfield 82-91 173
Jack Vichill, Westlake 86-87 173
Cameron Addington, Avon Lake 86-93 179
Kevin Gordon, N. Royalton 88-99 187
Clayton Greiner, Brunswick 88-94 182
Mark Sowers, Brecksville 113-111 224
Founders Series (Grey Hawk)
Boys 13-U
Andrew Osowski, N. Royalton 53
Daniel McKee, N. Royalton 57
Alex Hedden, Hinckley 67
Parker Phillips, Medina 70
Girls 14-U
Emily Krutkiewicz, Medina 43
Hannah Stasiowski, Medina 51
Sidney Frazier, Medina 63
Stella Burns, Medina 70
Payton Phillips, Medina 77
No Comment