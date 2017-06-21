RESULTS: 2017 Southwest Junior Tour – Buzzard Challenge

FINAL RESULTS: Southwest Junior Golf Tour
Event #3 Buzzard Challenge
Hinckley Hills GC / Ironwood GC
Par 72 / 71 Yardage 6509 / 6334
Tuesday & Wednesday, June 20 – 21, 2017
Champions Series
Boys 15-18
Jimmy Clark, N. Olmsted 78-72 150
Jacob Frey, Broadview Hts. 81-77 158
Thomas Frey, Broadview Hts. 80-79 159
Logan Bratsch, Olmsted Falls 81-79 160
Connor Thomas, Medina 82-82 164
Blake Shienkaruk, Medina 83-82 165
Nathan Fousek, Medina 89-79 168
Jimmy Tyler, Brecksville 77-91 168
Jake Moraca, Strongsville 90-79 169
Luke Seelie, N. Olmsted 89-81 170
Jacob Henyey, Brecksville 84-90 174
Nick Walcut, Brecksville 89-89 178
Chase Capela, Litchfield 94-86 180
Kyle Kolick, Westlake 88-93 181
John Galik, Brecksville 88-93 181
Alec Matej, N. Ridgeville 93-89 182
Jack Hoynes, Medina 91-93 184
Sam Spacek, N. Royalton 95-90 185
Ian Shemo, Westlake 96-86 185
Tony Vannello, Medina 91-98 189
Nick Mills, Olmsted Falls 96-98 194
Owen Dunphy, Westlake 97-98 195
Dylan Champney, Sheffield Vlg. 96-99 195
James Groh, Hinckley 96-101 197
Cameron Tkachik, Parma Hts. 100-100 200
Jake Jeske, Strongsville 111-90 201
Martin Higgins, Cleveland 101-102 203
Girls 18-U
Isabella Goyette, Medina 92-84 176
Alessandra Goyette, Medina 96-93 189
Paige Rider, N. Royalton 96-96 192
Ellen O’Leary, Rocky River 100-95 195
Jennifer Lutz, N. Royalton 109-99 208
Boys 14-U
Liam Doyle, Rocky River 89-84 173
Jack Vichill, Westlake 87-87 174
Jarrett Nowak, N. Royalton 93-84 177
Davin Amy, Westlake 92-85 177
Kevin Gordon, N. Royalton 88-92 180
Clayton Greiner, Brunswick 91-92 183
Founders Series
(Buzzard’s Nest, 5 holes, par 20)
Boys 13-U
Griffin Hrabek, Medina 26
Andrew Osowski, N. Royalton 31
Daniel MeKee, N. Royalton 39
Alex Hedden, Medina 40
Max Gargano, Medina 40
Chase Coleman, Middleburgh Hts. 41
Parker Phillips, Medina 44
Girls 14-U
Emily Krutkiewicz, Medina 28
Aubrie Rush, Avon 33
Simona Kozul, Hinckley 38
Stella Burns, Medina 43
Sidney Frazier, Medina 48
Grace Bandwen, Wadsworth 50
Morgan Piersall, Hinckley 50
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