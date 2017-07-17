RESULT: 2017 Southwest Junior Tour #11 – Pine Hills

FINAL RESULTS:
2017 Southwest Junior Golf Tour
Event #11 Pine Hills GC, Hinckley
Par 72 Yardage 6782
Monday July 17th, 2017
Champions Series
Boys 15-18
Ben Gleichauf, N. Olmsted 74
Jacob Henyey, Brecksville 76
Logan Bratsch, Olmsted Twp. 76
Lukas Vollman, Hinckley 78
Liam Chambers, Westlake 81
Blake Shienkaruk, Medina 81
John Galik, Brecksville 81
Bailey Hamilton, N. Royalton 81
Cooper Hrabak, Medina 81
Jimmy Tyler, Brecksville 81
Jake Moraca, Strongsville 82
John Klym, Rocky River 82
Adam Cook, Amherst 83
Jess Saunders, Fairview 83
Andrew Kaye, Avon Lake 83
Jack Hoynes, Medina 83
Cameron Jean, Medina 83
Ian Shemo, Westlake 83
Kyle Nowak, N. Royalton 84
Carson Wirebaugh, Medina 85
Kyle Kolick, Westlake 85
Luke Seelie, N. Olmsted 86
Kyle Gerrity, Rocky River 87
Nathan Fousek, Medina 87
Jake Jeske, Strongsville 87
Connor Thomas, Medina 88
Dylan Champney, Sheffield Vlg. 88
Tony Vannello, Medina 88
Evan Medwid, Hinckley 88
Matt Nimsuwan, Strongsville 90
Sean Zach, Brecksville 91
Andrew Lampner, Fairlawn 91
Luke Fortunato, Bay Village 91
Ross Williamson, Medina 92
Sam Spacek, N. Ridgeville 92
Carson Bianco, Independence 93
Evan Groh, N. Royalton 93
Chase Capela, Litchfield 97
Sean White, Olmsted Falls 97
Martin Higgins, Cleveland 98
Nick Robbins, Avon 99
Charles Beatty, Berea 99
Cameron Tkachik, Parma Hts. 99
Eddie Keck, Strongsville 103
Owen Dunphy, Westlake 108
Ethan Kramer, N. Olmsted 113
James Growh, Hinckley WD/Injury
Girls 18-U
Isabella Goyette, Medina 86
Alessandra Goyette, Medina 100
Maddie Harper, Independence 101
Olivia Ferris, Medina 124
Kara Krsak, Independence 129
Boys 14-U
Colin Myslenski, Richfield 81
Matt Girberti, Rocky River 83
Andrew Martin, Westlake 85
Jarrett Nowak, N. Royalton 88
Cameron Addington, Avon Lake 89
Max Nepomnceno, Avon Lake 90
Liam Doyle, Rocky River 91
Jack Vichill, Westlake 94
Clayton Greiner, Brunswick 96
Kevin Gordon, N. Royalton 101
Holden Oddo, N. Royalton 131
No Comment