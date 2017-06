RESULTS: 2017 NOPGA Pro-3 Am & Pro Stableford

Final Results: Northern Ohio PGA

Pro-3 Am (1 Net 1 Gross)

& Individual Pro (Stableford)

Oberlin Golf Club

Monday, June 26, 2017

Pro-3 Am

1 Mike Stone Jared Barely Josh Short Brad Dempsey 58-58–116 -28 $2,000.00

2 Benjamin Cook Bruce Lowe Robert Gross Robbie Edelstein 60-62–122 -22 $1,600.00

3 Tim Perin Rich Martin Tim Ryan Bob Scelza 62-67–129 -15 $1,300.00

T4 Dustin Lieber Rod Bordman Tim Nickoli Tavis Riley 66-64–130 -14 $950.00

T4 Tony Adcock Dick Gran Blain Gran Dean Maple 64-66–130 -14 $950.00

T6 Trent Maxwell Dave Bavender Jim Treiber Nick Shea 64-67–131 -13 $350.00

T6 John Powers Nick Polichena Adam Sanders Brad Gross 64-67–131 -13 $350.00

Out of the Money:

8 Woodard/Gasper/Howard/Dempsey 132

T9 Leenheer/Zimmer/Pitts/Dillon 133

T9 Pina/Pina/Langhals/Coward 133

T11 Weir/Weir/Reese/Okeson 134

T11 Boggs/Darr/Brudzinski/Rankin 134

T13 Szymanski/Schmidt/Higgins/Ludwig 135

T13 Vojtko/Trier/Vaughn/Vaughn 135

15 Morgan/Bleile/Terry/Dryden 136

16 Purtilo/Spencer/Wreyford/Dolin 140

17 Kinnell/Gasior/Murphy/Schisano 141

18 Miklos/Flanders/Piper/Wasilewski 146

19 Walsh/Dzamba/Ade/Potopsky 148



Individuual Pro (Stableford)

1 Benjamin Cook 32-30–62 38 $550.00

2 Mike Stone 35-32–67 30 $400.00

3 Brian Boggs 37-32–69 27 $300.00

4 Tim Perin 33-36–69 26 $200.00

5 Dustin Lieber 35-35–70 25 $100.00

Out of the Money:

6 John Powers 21

T7 Tony Adcock 19

T7 Joe Vojtko 19

9 Greg Woodard 18

10 Steven Weir 17

11 Julian Pina 15

T12 Joseph Leenheer 14

T12 Clifford Purtilo 14

T12 Trent Maxwell 14

15 Nick Szymanski 13

16 David Morgan 11

17 Chris Walsh 10

18 Nathan Miklos 8

19 David Kinnell 2