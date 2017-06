Final Results:

2017 NOPGA Junior Tour

Windmill Lakes Golf Club, Ravenna, Ohio

Tuesday, June 13th, 2017



Boys 16-19

1. Brandon Bodis, Avon Lake, OH, *38-34-72 +2

2. Dean Austalosh, Campbell, OH, *38-36-74 +4

3. Dylan Fitchet, Conneaut, OH, *36-39-75 +5

4. Brandon Netzel, North Ridgeville, OH, *39-37-76 +6

4. Jake Moraca, Strongsville, Ohio, *40-36-76 +6

6. Derek Miller, Garrettsville, OH, *40-37-77 +7

6. Roni Shin, Rocky River, OH, *38-39-77 +7

6. Brevin Weaver, Sugarcreek, OH, *39-38-77 +7

6. Christian Barto, Carrollton, OH, *41-36-77 +7

10. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *36-42-78 +8

10. Kyle Buzaki, Stow, OH, *37-41-78 +8

12. Cameron Maclellan, Medina, OH, *39-40-79 +9

12. James Graham, Warren, OH, *39-40-79 +9

12. Colton Vincelette, Copley, OH, *38-41-79 +9

15. Ryan Grabowski, University Hts., OH, *39-41-80 +10

15. Jacob McConnell, Wooster, OH, *43-37-80 +10

17. Kyle Smith, Kent, OH, *42-39-81 +11

17. Cooper Phelps, Wadsworth, OH, *40-41-81 +11

17. John Popa, Salem, OH, *41-40-81 +11

17. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *41-40-81 +11

21. Nathaniel Smoot, Brookfield, OH, *41-41-82 +12

21. Mark Schlabach, Berlin, OH, *40-42-82 +12

21. Tom Roux, Poland, OH, *41-41-82 +12

24. John Klym, Rocky River, OH, *43-40-83 +13

24. Colin McClowry, Medina, OH, *44-39-83 +13

24. Michael Avalon, Aurora, OH, *40-43-83 +13

27. Maurice Jacobs, Clinton, OH, *44-40-84 +14

27. Jacob Petrella, Brunswick, OH, *41-43-84 +14

27. Ian Dorman, Medina, OH, *39-45-84 +14

27. Thomas Frey, Broadview Heights, OH, *42-42-84 +14

31. Jake Vetrovsky, Sagamore Hills, OH, *42-43-85 +15

31. Max Toom, Brunswick, OH, *42-43-85 +15

31. Alex Rapp, Poland, OH, *42-43-85 +15

34. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *45-41-86 +16

34. Caden Pittman, Medina, OH, *42-44-86 +16

36. Joey Vitali, Warren, OH, *45-42-87 +17

36. Preston Levandowski, Brunswick, OH, *44-43-87 +17

38. Jonathon Knapp, Uniontown, OH, *44-44-88 +18

38. Max Congeni, Canton, OH, *43-45-88 +18

38. Laszlo May, Atwater, OH, *42-46-88 +18

41. Jacob Mullen, Wooster, OH, *46-44-90 +20

41. Evan Norris, Canton, OH, *46-44-90 +20