RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour – Windmill Pt2

Final Results:

NOPGA Junior Tour

Windmill Lakes Golf Club, Ravenna, Ohio

Wedsnesday, June 14th, 2017

Girls 16-19

1. Ivana Shah, Fairlawn, OH, *36-38-74 +4

2. Amanda Baker, Brooklyn, OH, *37-39-76 +6

3. Paighton Masterson, Avon Lake, OH, *41-37-78 +8

4. Jenna Vivo, Youngstown, OH, *40-40-80 +10

4. Meaghan Grant, Hudson, OH, *40-40-80 +10

6. Hannah Finley, Kent, OH, *40-41-81 +11

7. Sydney Heinbaugh, Youngstown, OH, *41-42-83 +13

8. Megan Grospitch, North Royalton, OH, *42-42-84 +14

8. Hadley Spielvogel, Boardman, OH, *42-42-84 +14

10. Erin Adams, Shaker Heights, OH, *45-40-85 +15

11. Armani Shepherd, Copley, *46-41-87 +17

11. Secilia Ho, Wadsworth, OH, *42-45-87 +17

13. Lyndsay Blum, Independence, OH, *45-43-88 +18

Boys 13-15

1. Andrew’ Wyss, Canton, OH, *34-38-72 +2

2. Mark Dilling, Canton, OH, *37-39-76 +6

3. Joseph Evans, Hartville, OH, *37-40-77 +7

3. Daniel Page, Munroe Falls, OH, *39-38-77 +7

5. Anthony Clark, Bristolville, OH, *42-37-79 +9

6. Zehnder Gibson, Sugarcreek, OH, *39-42-81 +11

7. Tyler Madden, Avon Lake, OH, *44-38-82 +12

8. Cooper Hrabak, Medina, OH, *42-41-83 +13

8. Aaron Apticar, Uniontown, OH, *40-43-83 +13

10. Mason Frazier, Wooster, OH, *42-42-84 +14

10. Thomas Wong, Pepper Pike, OH, *42-42-84 +14

12. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *40-45-85 +15

12. Gabe Miller, Dover, OH, *41-44-85 +15

14. Alex’ Anderson, Hartville, OH, *44-42-86 +16

15. Kyle Campbell, Massillon, OH, *44-44-88 +18

16. Carter Troyer, Kent, OH, *47-43-90 +20

16. Nathan Ryan, Akron, OH, *44-46-90 +20

Boys 12U

1. Connor Malicki, Avon, OH, *41-36-77 +7

1. Jacob’ Ryan, Akron, OH, *38-39-77 +7

Girls 13-15

1. Kira Moore, Mansfield, OH, *34-38-72 +2

2. Alea Griffith, Barberton, OH, *41-35-76 +6

3. Iris Shin, Rocky River, OH, *40-38-78 +8

4. Catherine Wang, Solon, OH, *40-42-82 +12

5. Grace May, North Canton, OH, *42-46-88 +18

Girls 12U

1. Ella Wong, Pepper Pike, OH, *41-42=83 +13