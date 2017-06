RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour – Punderson

Final Results:

NOPGA Junior Tour and PUPS Tour

Punderson Manor Golf Course, Newbury, Ohio

Thursday, June 22nd, 2017

Boys 16-19

1. Brandon Bodis, Avon Lake, OH, *36-34-70 -2

2. Austin Jacobs, Jefferson, Ohio, *35-39-74 +2

2. Braden Smith’, Sterling, OH, *36-38-74 +2

4. Colin McClowry, Medina, OH, *37-38-75 +3

5. Adam’ Filo, Norton, OH, *38-38-76 +4

5. Roni Shin, Rocky River, OH, *37-39-76 +4

7. Dylan Erks, Clinton, OH, *40-38-78 +6

8. Derek Miller, Garrettsville, OH, *38-41-79 +7

8. Alex Tambellini, East Liverpool OH, *39-40-79 +7

10. Joey Vitali, Warren, OH, *39-41-80 +8

11. Michael Avalon, Aurora, OH, *44-39-83 +11

12. Nathan Lewandowski, Chagrin Falls, OH, *44-41-85 +13

12. Carl Ross, Youngstown, OH, *40-45-85 +13

14. Jacob Walters, Twinsburg, OH, *43-43-86 +14

15. Ian Dorman, Medina, OH, *45-43-88 +16

Girls 16-19

1. Grace Gao, Solon, OH, *39-43-82 +10

1. Emily Koehler, Vienna, OH, *44-38-82 +10

1. Emma Davies, Avon Lake, OH, *44-38-82 +10

4. Erin Adams, Shaker Heights, OH, *45-38-83 +11

5. Sydney Heinbaugh, Youngstown, OH, *41-43-84 +12

6. Laine Hursh, Chardon, OH, *44-41-85 +13

7. Hannah Thomas, Kent, OH, *43-43-86 +14

8. Danielle Austinson, Avon, OH, *43-44-87 +15

8. Armani Shepherd, Copley, *42-45-87 +15

10. Maura Knox, Stow, OH, *46-43-89 +17

Boys 13-15

1. Mason Frazier’, Wooster, OH, *39-37-76 +4

2. Thomas Wong, Pepper Pike, OH, *38-40-78 +6

3. Wyatt Chapman, Mentor, OH, *39-40-79 +7

3. Daniel Burgoyne, Aurora, OH, *42-37-79 +7

5. Tyler Madden, Avon Lake, OH, *45-36-81 +9

6. Anthony Clark, Bristolville, OH, *41-42-83 +11

7. Matt Romansky, Westlake, OH, *45-40-85 +13

8. Luke Radis, Aurora, OH, *46-43-89 +17

Girls 13-15

1. Iris Shin’, Rocky River, OH, *41-38-79 +7

2. Catherine Wang, Solon, OH, *43-40-83 +11