RESULTS: 2017 NOPGA Junior Tour – Mill Creek

Final Results: NOPGA Junior Tour

Mill Creek Golf Course, Boardman, Ohio

Saturday, June 10th, 2017

Boys 16-19

1. Dean Austalosh, Campbell, OH, *35-40-75 +5

2. Dylan Fitchet, Conneaut, OH, *41-35-76 +6

2. Bryan Kordupel, Boardman, OH, *38-38-76 +6

2. Brent Dillon, Wooster, OH, *39-37-76 +6

5. Brock Hawkins, Canton, OH, *38-40-78 +8

6. Ken Keller, Youngstown, OH, *39-40-79 +9

6. W. Chandler Kraft, Canton, OH, *38-41-79 +9

8. Nathaniel Smoot, Brookfield, OH, *41-39-80 +10

8. Derek Miller, Garrettsville, OH, *41-39-80 +10

8. Zak Supelak, Copley, Ohio, *39-41-80 +10

8. Jacob Dixon, Pataskala, OH, *40-40-80 +10

12. Bruce Yoder, Millersburg, OH, *40-41-81 +11

13. Branson Brownfield, Lisbon, OH, *40-42-82 +12

13. Austin Goodwill, Mogadore, OH, *40-42-82 +12

13. Bobby* Jonda, Boardman, OH, *42-40-82 +12

16. Joey Vitali, Warren, OH, *40-43-83 +13

16. Dylan Tucker, Strasburg, OH, *42-41-83 +13

16. Nathan Lewandowski, Chagrin Falls, OH, *43-40-83 +13

19. John Popa, Salem, OH, *45-39-84 +14

19. Colin McClowry, Medina, OH, *40-44-84 +14

21. Alex Rapp, Poland, OH, *43-42-85 +15

21. Carson Wirebaugh, Medina, OH, *44-41-85 +15

23. Zachary Jacobson, Poland, OH, *41-45-86 +16

24. Emmett Caskey, Uniontown, OH, *46-41-87 +17

25. Keegan Butler, Canfield, OH, *45-43-88 +18

26. Ethan Hawkins, North Canton, OH, *41-48-89 +19

26. Tucker Morris, Newbury, OH, *42-47-89 +19

28. Ryan Turnbull, North Lima, OH, *49-41-90 +20

Girls 16-19

1. Jacinta Pikunas, Youngstown, OH, *32-39-71 +1

2. Avery Ovens, Willoughby Hills, OH, *34-39-73 +3

3. Britney Jonda, Boardman, OH, *38-40-78 +8

4. Jenna Vivo, Youngstown, OH, *39-40-79 +9

5. Sydney Heinbaugh, Youngstown, OH, *41-39-80 +10

6. Averi Hanna, seville, ohio, *42-40-82 +12

7. Sonum Jagetia, Westlake, OH, *42-44-86 +16

7. Armani Shepherd, Copley, *44-42-86 +16

9. Jenna Jacobson, Poland, OH, *43-44-87 +17

9. Samantha Tinsley, Lisbon, OH, *40-47-87 +17

Boys 13-15

1. Andrew Wyss, Canton, OH, *36-35-71 +1

2. Jacob Tarkany, Bay Village, OH, *36-38-74 +4

3. Alex’ Anderson, Hartville, OH, *38-37-75 +5

4. Alec Adcock, Canton, OH, *36-40-76 +6

4. Solomon Petrie, Akron, OH, *40-36-76 +6

6. Joseph Evans, Hartville, OH, *42-37-79 +9

7. Justin Atkinson, Brookfield, OH, *38-42-80 +10

8. Mason Frazier, Wooster, OH, *43-38-81 +11

8. Thomas Wong, Pepper Pike, OH, *42-39-81 +11

10. Anthony Clark, Bristolville, OH, *44-39-83 +13

10. Ian Bruchhauser, Anchorage, AK, *43-40-83 +13

12. Zehnder Gibson, Sugarcreek, OH, *43-41-84 +14

13. Conner Stevens, Brookfield, OH, *41-45-86 +16

14. Dylan Kaufman, Benton, OH, *42-45-87 +17

15. Colton Levey, Twinsburg, OH, *42-47-89 +19

16. Nathan Ryan, Akron, OH, *45-46-91 +21

Girls 13-15

1. Madison Ardelean, North Canton, Ohio, *38-37-75 +5

2. Iris Shin, Rocky River, OH, *41-35-76 +6

3. Madison Reemsnyder, Canton, OH, *39-40-79 +9

4. Madison Horvath, New Middletown, OH, *40-41-81 +11

5. Chloe Tarkany, Bay Village, OH, *43-41-84 +14

5. Sydney’ Leyerle, Helena, Ohio, *40-44-84 +14

7. Grace May, North Canton, OH, *41-44-85 +15

8. Catherine Wang, Solon, OH, *42-45-87 +17

9. Avery Wright, North Canton, OH, *44-46-90 +20

Girls 12U

1. Ella’ Wong, Pepper Pike, OH, *43-43-86 +16